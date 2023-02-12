ВИДЕО. 33:33 и сальто. Форвард Динамо забил в Испании впервые за 3 месяца
Фран Соль отличился за «Малагу», но команда все равно проиграла
В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 27-го тура испанской Сегунды между «Альбасете» и «Малагой». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
На 33-й минуте и 33 секунде игры форвард киевского «Динамо» Фран Соль, который на правах аренды выступает за «Малагу», забил и сделал счет 2:1 в пользу гостей. 30-летний испанец сделал сальто во время празднования гола.
Этот мяч стал для Франа Соля первым с 13 ноября 2022 года.
Соглашение по аренде игрока в «Малагу» действует до конца 2023 года, как и контракт с «Динамо».
1⃣-2⃣ | ⏱️34' | Málaga take the lead with a goal from @fran_sol9!— Málaga CF English (@MalagaCF_en) February 12, 2023
A Cristian corner reaches the area and Fran Sol heads the ball into the net!
Vamos! 💙#AlbaceteBPMálaga | #MCFLive | @diputacionMLG pic.twitter.com/YXd2BiRxRG
Qué tipo de brujería es esta???? 33:33 #albacetemalaga #ligasmartbank #gol pic.twitter.com/5XLozTTpG6— Rafael Quiñones (@RaFa__R8) February 12, 2023
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