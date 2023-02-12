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  4. ВИДЕО. 33:33 и сальто. Форвард Динамо забил в Испании впервые за 3 месяца
Испания
12 февраля 2023, 18:43 |
3043
0

ВИДЕО. 33:33 и сальто. Форвард Динамо забил в Испании впервые за 3 месяца

Фран Соль отличился за «Малагу», но команда все равно проиграла

12 февраля 2023, 18:43 |
3043
0
ВИДЕО. 33:33 и сальто. Форвард Динамо забил в Испании впервые за 3 месяца
Instagram. Фран Соль

В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 27-го тура испанской Сегунды между «Альбасете» и «Малагой». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

На 33-й минуте и 33 секунде игры форвард киевского «Динамо» Фран Соль, который на правах аренды выступает за «Малагу», забил и сделал счет 2:1 в пользу гостей. 30-летний испанец сделал сальто во время празднования гола.

Этот мяч стал для Франа Соля первым с 13 ноября 2022 года.

Соглашение по аренде игрока в «Малагу» действует до конца 2023 года, как и контракт с «Динамо».

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Фран Соль видео видео голов и обзор Динамо Киев Малага Альбасете чемпионат Испании по футболу Сегунда
Источник Sport.ua
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