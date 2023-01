Следом за Забарным. Борнмут подписал еще одного игрока

Следом за Ильей Забарным «Борнмут» в последний день трансферного окна подписал еще одного игрока. Речь идет об атакующем полузащитнике итальянского «Сассуоло» Хамеде Траоре.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, речь идет об аренде до конца текущего сезона с обязательным выкупом за 30 миллионов евро, включая бонусы.

Траоре выступал за «Сассуоло» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего ивуарийца 3 ассиста в 11 матчах за «нероверди» в Серии А.

