ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута

«Борнмут» официально сообщил о подписании защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Ильи Забарного. Контракт рассчитан на 5,5 лет – до лета 2028 года.

«Динамо» успело сообщить о продаже Забарного раньше. Сумма трансфера не называется, но по информации СМИ, речь идет о 27 миллионах евро плюс процент от следующей продажи игрока.

«Борнмут» оригинально представит Забарного, вспомнив о том, как высоко ценится 20-летний украинец в культовой футбольной игре Football Manager: