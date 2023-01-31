Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
Англия
31 января 2023, 22:42 | Обновлено 31 января 2023, 22:48
3793
12

ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута

Защитник покидает «Динамо» Киев

31 января 2023, 22:42 | Обновлено 31 января 2023, 22:48
3793
12
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
ФК Борнмут. Илья Забарный

«Борнмут» официально сообщил о подписании защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Ильи Забарного. Контракт рассчитан на 5,5 лет – до лета 2028 года.

«Динамо» успело сообщить о продаже Забарного раньше. Сумма трансфера не называется, но по информации СМИ, речь идет о 27 миллионах евро плюс процент от следующей продажи игрока.

«Борнмут» оригинально представит Забарного, вспомнив о том, как высоко ценится 20-летний украинец в культовой футбольной игре Football Manager:

По теме:
Забарный – самая дорогая продажа в истории Динамо
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
ФОТО. Стал известен игровой номер Забарного в Борнмуте
Илья Забарный Динамо Киев Борнмут трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Источник ФК Борнмут
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем
Футбол | 31 января 2023, 18:25 26
Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем
Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем

Команда Йовичевича пока не побеждала на сборах

Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
Футбол | 31 января 2023, 16:36 3
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб

Интерес к перспективному украинскому вингеру несколько лет назад проявлял «Дандолк»

ВИДЕО. Оставляю здесь большую часть сердца. Прощальное интервью Кривцова
Футбол | 31.01.2023, 22:23
ВИДЕО. Оставляю здесь большую часть сердца. Прощальное интервью Кривцова
ВИДЕО. Оставляю здесь большую часть сердца. Прощальное интервью Кривцова
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
Футбол | 31.01.2023, 07:20
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
Футбол | 31.01.2023, 13:59
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Поздравляем ! Удачи... сборная будет только сильнее.. 
Ответить
+16
Xzibit11
Удачи в новом клубе!
Ответить
+12
Octopus
Фига се! Удачи! У нас теперь полсборной в АПЛ
Ответить
+7
VadyaMetal
Удачі хлопцю, він наш талантіще! Цей перехід йому як виклик - у Борнмута найгірший захист, судячи з найбільше пропущених. Якщо допоможе команді зберегти прописку в АПЛ - буде супер.
Ответить
+4
dudigo78
швидше за все в чемпіоншипі буде грати. проте це всеодно набагато краще ніж упл
Ответить
+1
avk2307
Илье удачи и успехов в новом клубе!!!
Спасибо за игру в Динамо!!!
Миколенко и Забарный доказали, что реально и в 20 лет попасть в АПЛ из УПЛ.
Только вот думаю, будет ли сетанта матчи Борнмута показывать. Теперь то наших представителей в АПЛ ого го.
Ответить
0
Mac_Gyver
Легко Илье не будет. Попадёт с корабля на бал. Но это не плохо.
Ответить
0
Павло Бубенко
Стало цікаво - а чим отакі "забарні" кращі за усіх інших українських хлопців, які не можуть перетинати кордон України, оскільки воєнний стан? Це - пряме порушення Конституції України, зокрема статтей 21 та 24! З якого такого переляку виїхав з країни Мудрик, тепер спокійнісінько виїде Забарний? Молоді, повні сил, військовозабов'язані?  
Ответить
-2
dexter
Удачи в чемпионшипе!
Ответить
-13
Борис Глебов
27 лямов))) да это развод
Ответить
-14
mastorent
Борнмут конечно придурки, но это их проблемы
Ответить
-16
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
29.01.2023, 17:30 3
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
31.01.2023, 05:15 3
Футбол
ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
30.01.2023, 18:35 7
Теннис
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
30.01.2023, 07:50 5
Теннис
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
30.01.2023, 03:45 14
Футбол
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
30.01.2023, 07:05 20
Футбол
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
29.01.2023, 17:04 14
Футбол
Кравцов не поможет сборной Украины в отборе на ЧМ по странной причине
Кравцов не поможет сборной Украины в отборе на ЧМ по странной причине
29.01.2023, 20:35
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности