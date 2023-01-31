ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
Защитник покидает «Динамо» Киев
«Борнмут» официально сообщил о подписании защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Ильи Забарного. Контракт рассчитан на 5,5 лет – до лета 2028 года.
«Динамо» успело сообщить о продаже Забарного раньше. Сумма трансфера не называется, но по информации СМИ, речь идет о 27 миллионах евро плюс процент от следующей продажи игрока.
«Борнмут» оригинально представит Забарного, вспомнив о том, как высоко ценится 20-летний украинец в культовой футбольной игре Football Manager:
Signed, sealed, delivered 🍒 pic.twitter.com/KffmWhKONg— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 31, 2023
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Только вот думаю, будет ли сетанта матчи Борнмута показывать. Теперь то наших представителей в АПЛ ого го.