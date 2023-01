ОФИЦИАЛЬНО. Центральный хавбек Ювентуса перешел в Лидс

Центральный полузащитник Уэстон Маккенни перешел на правах аренды из итальянского «Ювентуса» в английский «Лидс».

Соглашение будет действовать до конца сезона 2022/23. Маккенни будет играть в новом клубе в футболке с игровым номером 28.

По неофициальным данным, сумма аренды составила 1,2 млн евро, с возможностью дальнейшего выкупа игрока за 33 млн евро плюс бонуси.

24-летний американец сыграл за 4 сезона в «Ювентусе» 96 матчей и забил 13 голов (в текущем сезоне – 21 поединок и 3 мяча).

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of Weston McKennie on loan until the end of the season