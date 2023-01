Кривцов присоединится к клубу Бекхэма в ближайшие дни

Защитник Шахтера Сергей Кривцов близок к переходу в клуб MLS «Интер Майами».

Как утверждает Miami Herald, клуб завершает сделку по трансферу 31-летнему игрока сборной Украины.

Наставник команды Фил Невилл рассчитывает укрепить позицию центрального защитника.

Ожидается, что Кривцов присоединится к клубу, владеет Дэвид Бекхэм, уже в ближайшие дни.

У Кривцова действует соглашение с «Шахтером» до лета 2023 года. В текущем сезоне на клубном уровне он провел 13 матчей (9 поединков УПЛ и 4 игры Лиги чемпионов).

#InterMiami finalizing the signing of Ukraine int'l CB #SerhiyKryvtsov from #ShakhtarDonetsk ✍🏻📈🇺🇦



📊 #Kryvtsov, 31, has 31 caps with #Ukraine and made 224 appearances with #Shakhtar.

🏆 Won 8 league titles, 7 domestic cups.



🗞️ [VIA @TomBogert] pic.twitter.com/g0KLjlR3yq