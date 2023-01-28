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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 22:35 | Обновлено 28 января 2023, 22:38
4964
3

Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду

Сергей Кривцов может продолжить карьеру в «Интер Майами»

28 января 2023, 22:35 | Обновлено 28 января 2023, 22:38
4964
3
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Instagram. Сергей Кривцов

31-летний украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Сергей Кривцов в ближайшее время покинет команду.

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщает, что игрок близок к прекращению сотрудничества с «Шахтером». По информации Telegram-канала «Бомбардир» Кривцов может отправиться в «Интер» Майами, президентом которого является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

Интересно, что у Кривцова есть действующий контракт с «Шахтером» до конца текущего сезона, однако «горняки» готовы отпустить игрока бесплатно на полгода раньше.

Кривцов стал игроком «Шахтера» летом 2010 года. В донецкий клуб он перешел из запорожского «Металлурга». За это время в футболке «горняков» он провел 224 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Вместе с «Шахтером» Кривцов восемь раз выигрывал чемпионат Украины, семь раз брал Кубок Украины и пять раз Суперкубок.

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Дэвид Бекхэм Сергей Кривцов трансферы трансферы УПЛ Интер Майами расторжение контракта свободный агент Игорь Бурбас
Источник Telegram
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Комментарии 3
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Gargantua
Кривцов катастрофически деградировал за последний год.
трудно сказать что с ним случилось.
учитывая что он получает больше миллиона, то логично от него избавиться.
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Slava_Dyatlov
Щаз начнется: "А как он выедет из страны?" 🤔
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