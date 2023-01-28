Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду

31-летний украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Сергей Кривцов в ближайшее время покинет команду.

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщает, что игрок близок к прекращению сотрудничества с «Шахтером». По информации Telegram-канала «Бомбардир» Кривцов может отправиться в «Интер» Майами, президентом которого является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

Интересно, что у Кривцова есть действующий контракт с «Шахтером» до конца текущего сезона, однако «горняки» готовы отпустить игрока бесплатно на полгода раньше.

Кривцов стал игроком «Шахтера» летом 2010 года. В донецкий клуб он перешел из запорожского «Металлурга». За это время в футболке «горняков» он провел 224 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Вместе с «Шахтером» Кривцов восемь раз выигрывал чемпионат Украины, семь раз брал Кубок Украины и пять раз Суперкубок.