Получили WC и выиграли первый мейджор. Стали известны победители парного АО

Австралийский дуэт Ринки Хидзиката и Джейсон Кублер выиграли трофей в парном разряде на Australian Open 2023.

В финале турнира австралийцы обыграли Хьюго Ниса и Яна Зелиньски в двух сетах за 1 час и 25 минут. Ринки и Джейсон ни разу не отдали свою подачу в этом поединке.

Australian Open 2023. Пары. Финал

Ринки Хидзиката (Австралия) / Джейсон Кублер (Австралия) [WC] – Хьюго Нис (Монако) / Ян Зелиньски (Польша) – 6:4, 7:6 (7:4)

Для австралийского тандема это первый трофей на мейджорах. Интересно, что они получили WC от организаторов.

The 5th unseeded team to win the Australian Open men’s doubles title in the Open Era 😍#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/h6AoZfUlaB — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2023