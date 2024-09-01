Надежда Киченок завершила выступления на US Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде смешанного парного разряда украинка и Уго Нис из Монако уступили американскому тандему ​Тейлор Таунсенд / Дональд Янг, который получил уайлд-кард от организаторов.

US Open. Второй круг микста

Надежда Киченок / Уго Нис – Тейлор Таунсенд / Дональд Янг – 5:7, 4:6

В миксте US Open 2024 украинок не осталось.

Ранее Надежда Киченок завершила борьбу и в женском одиночном разряде.