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US Open
01 сентября 2024, 08:32 |
129
0

Надежда Киченок завершила выступления на US Open

Украинская теннисистка проиграла во втором раунде микста

01 сентября 2024, 08:32 |
129
0
Надежда Киченок завершила выступления на US Open
USTA

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде смешанного парного разряда украинка и Уго Нис из Монако уступили американскому тандему ​Тейлор Таунсенд / Дональд Янг, который получил уайлд-кард от организаторов.

US Open. Второй круг микста
Надежда Киченок / Уго Нис – Тейлор Таунсенд / Дональд Янг – 5:7, 4:6

В миксте US Open 2024 украинок не осталось.

Ранее Надежда Киченок завершила борьбу и в женском одиночном разряде.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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