US Open01 сентября 2024, 08:32 |
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Надежда Киченок завершила выступления на US Open
Украинская теннисистка проиграла во втором раунде микста
01 сентября 2024, 08:32 |
129
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Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате США.
Во втором раунде смешанного парного разряда украинка и Уго Нис из Монако уступили американскому тандему Тейлор Таунсенд / Дональд Янг, который получил уайлд-кард от организаторов.
US Open. Второй круг микста
Надежда Киченок / Уго Нис – Тейлор Таунсенд / Дональд Янг – 5:7, 4:6
В миксте US Open 2024 украинок не осталось.
Ранее Надежда Киченок завершила борьбу и в женском одиночном разряде.
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