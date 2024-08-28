Киченок и Бабош проиграли девятой сеяной паре на US Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии проиграли девятому сеяному американскому дуэту София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс.

US Open. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Тимеа Бабош – София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс – 1:6, 4:6

Отметим, что Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире в миксте, где выступит с Уго Нисом из Монако.

У американок далее по сетке победительницы матча Майя Ламсден / Анна Шишкова – Гуо Ханью / Моника Никулеску.