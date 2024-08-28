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US Open
28 августа 2024, 23:02 | Обновлено 28 августа 2024, 23:03
142
0

Киченок и Бабош проиграли девятой сеяной паре на US Open

Надежда и Тимеа не смогли создать проблем дуэту София Кенин/Беттани Маттек-Сэндс

28 августа 2024, 23:02 | Обновлено 28 августа 2024, 23:03
142
0
Киченок и Бабош проиграли девятой сеяной паре на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии проиграли девятому сеяному американскому дуэту София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс.

US Open. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс – 1:6, 4:6

Отметим, что Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире в миксте, где выступит с Уго Нисом из Монако.

У американок далее по сетке победительницы матча Майя Ламсден / Анна Шишкова – Гуо Ханью / Моника Никулеску.

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Надежда Киченок Бетани Маттек-Сэндс Тимеа Бабош София Кенин US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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