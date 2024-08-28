Киченок и Бабош проиграли девятой сеяной паре на US Open
Надежда и Тимеа не смогли создать проблем дуэту София Кенин/Беттани Маттек-Сэндс
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.
В первом раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии проиграли девятому сеяному американскому дуэту София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс.
US Open. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс – 1:6, 4:6
Отметим, что Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире в миксте, где выступит с Уго Нисом из Монако.
У американок далее по сетке победительницы матча Майя Ламсден / Анна Шишкова – Гуо Ханью / Моника Никулеску.
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