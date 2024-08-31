Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Нис – Таунсенд / Янг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
31 августа 2024, 14:21 |
30
0

Киченок / Нис – Таунсенд / Янг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда микста на US Open

31 августа 2024, 14:21 |
30
0
Киченок / Нис – Таунсенд / Янг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
USTA

1 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.

Во втором раунде украинка и Уго Нис из Монако сыграют против американского тандема ​Тейлор Таунсенд / Дональд Янг, которы получил уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Сэ Шувей / Зелински – Олмос / Гонсалес. Ориентировочное время начала поединка – 00:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Данилина / Хелиоваара – Букша / Флиген.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Была мини-операция прямо на US Open. Хочу доиграть сезон»
Киченок / Остапенко – Цзян / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 31 августа
Надежда Киченок смотреть онлайн Уго Нис US Open 2024 Тейлор Таунсенд Дональд Янг
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Футбол | 30 августа 2024, 14:41 264
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников

30 августа в Монако состоялась жеребьевка осеннего этапа ЛЕ

Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Теннис | 31 августа 2024, 06:50 6
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала

Алексей Попырин выбил именитого Новака в 3-м раунде и пробился во 2-ю неделю мейджора

Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Футбол | 31.08.2024, 06:16
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 31.08.2024, 03:47
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Людмила Киченок завершила выступления на US Open 2024 в миксте
Теннис | 30.08.2024, 23:42
Людмила Киченок завершила выступления на US Open 2024 в миксте
Людмила Киченок завершила выступления на US Open 2024 в миксте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
29.08.2024, 08:19 4
Бокс
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
29.08.2024, 18:25 22
Хоккей
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
30.08.2024, 06:23 53
Футбол
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
29.08.2024, 23:54 23
Футбол
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
30.08.2024, 21:13 4
Футбол
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
29.08.2024, 13:13
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем