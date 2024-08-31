Киченок / Нис – Таунсенд / Янг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.

Во втором раунде украинка и Уго Нис из Монако сыграют против американского тандема ​Тейлор Таунсенд / Дональд Янг, которы получил уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Сэ Шувей / Зелински – Олмос / Гонсалес. Ориентировочное время начала поединка – 00:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Данилина / Хелиоваара – Букша / Флиген.

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