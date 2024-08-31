Киченок / Нис – Таунсенд / Янг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда микста на US Open
1 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.
Во втором раунде украинка и Уго Нис из Монако сыграют против американского тандема Тейлор Таунсенд / Дональд Янг, которы получил уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Сэ Шувей / Зелински – Олмос / Гонсалес. Ориентировочное время начала поединка – 00:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Данилина / Хелиоваара – Букша / Флиген.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
30 августа в Монако состоялась жеребьевка осеннего этапа ЛЕ
Алексей Попырин выбил именитого Новака в 3-м раунде и пробился во 2-ю неделю мейджора