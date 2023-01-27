ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с молодым защитником
18-летний испанец Стефан Байчетич подписал многолетнее соглашение
18-летний испанский защитник Стефан Байчетич подписал многолетний контракт с клубом «Ливерпуль».
Байчетич: «Я счастлив, что продолжаю играть за этот клуб. Надеюсь, что смогу играть вместе еще много лет. Я и моя семья очень гордимся тем, что подписали новый контракт с этим клубом. Это потрясающе. Это то, о чем я мечтал все эти два года. Это то, над чем я много работал».
Байсетич перешел в лагерь красных из «Сельты» в декабре 2020 года, после чего играл за команды академии U-18 и U-21.
43-й номер клуба дебютировал за взрослую команду незадолго до своего 18-летия, когда вышел со скамейки запасных в победном матче Премьер-лиги против «Борнмута» на «Энфилде» (9:0).
Первый старт в основе пришелся на ноябрьский матч Кубка лиги против «Дерби Каунти», а месяц спустя он открыл свой результативный счет хладнокровным голом в ворота «Астон Виллы».
Всего в этом сезоне Байсетич провел 10 матчей за первую команду, три из которых также были в Лиге чемпионов.
Stefan Bajcetic has signed a new long-term contract with the Reds 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2023
Congratulations, Stefan 👏 pic.twitter.com/5N56zVPxxI— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2023
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