ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с молодым защитником

18-летний испанский защитник Стефан Байчетич подписал многолетний контракт с клубом «Ливерпуль».

Байчетич: «Я счастлив, что продолжаю играть за этот клуб. Надеюсь, что смогу играть вместе еще много лет. Я и моя семья очень гордимся тем, что подписали новый контракт с этим клубом. Это потрясающе. Это то, о чем я мечтал все эти два года. Это то, над чем я много работал».

Байсетич перешел в лагерь красных из «Сельты» в декабре 2020 года, после чего играл за команды академии U-18 и U-21.

43-й номер клуба дебютировал за взрослую команду незадолго до своего 18-летия, когда вышел со скамейки запасных в победном матче Премьер-лиги против «Борнмута» на «Энфилде» (9:0).

Первый старт в основе пришелся на ноябрьский матч Кубка лиги против «Дерби Каунти», а месяц спустя он открыл свой результативный счет хладнокровным голом в ворота «Астон Виллы».

Всего в этом сезоне Байсетич провел 10 матчей за первую команду, три из которых также были в Лиге чемпионов.

Stefan Bajcetic has signed a new long-term contract with the Reds 🙌🔴