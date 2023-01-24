Третья сеяная разгромного проиграла в 1/4 финала Australian Open
Джессика Пегула в двух партиях уступила Виктории Азаренко
Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко спустя 10 лет после второй победы пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче 1/4 финала Азаренко в двух сетах переиграла третью сеяную Джессику Пегулу из США.
Australian Open. 1/4 финала
Виктория Азаренко – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:1
Отметим, что Пегула третий раз подряд в Мельбурне вылетела в 1/4 финала.
В следующем раунде Азаренко сразится с действующей чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Виктория побеждала на этих кортах в 2012-м и 2013-м.
For the first time since 2013, @vika7 is going to the #AusOpen semifinals 🙌#AO2023 pic.twitter.com/LstQ8WQcU7— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2023
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