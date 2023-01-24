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Australian Open
24 января 2023, 11:54 | Обновлено 24 января 2023, 11:56
1365
8

Третья сеяная разгромного проиграла в 1/4 финала Australian Open

Джессика Пегула в двух партиях уступила Виктории Азаренко

24 января 2023, 11:54 | Обновлено 24 января 2023, 11:56
1365
8
Третья сеяная разгромного проиграла в 1/4 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко спустя 10 лет после второй победы пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала Азаренко в двух сетах переиграла третью сеяную Джессику Пегулу из США.

Australian Open. 1/4 финала
Виктория Азаренко – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:1

Отметим, что Пегула третий раз подряд в Мельбурне вылетела в 1/4 финала.

В следующем раунде Азаренко сразится с действующей чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Виктория побеждала на этих кортах в 2012-м и 2013-м.

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Джессика Пегула Виктория Азаренко Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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32may
финалы в одиночках без флага и гимна очень даже вероятны на нынешнем АО
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0
Алексей
Вот это поворот теперь рыбакина выиграет 2 шлем и Хачанов выбил корду
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0
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Алексей
Даже азаренко вынесла эту пегулу, а Костюк вообще взяла только 2 гейма с пегулой 
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-2
Алексей
Вот увидите рыбакина разорвет эту азаренко 
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-3
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