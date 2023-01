Третья сеяная разгромного проиграла в 1/4 финала Australian Open

Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко спустя 10 лет после второй победы пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала Азаренко в двух сетах переиграла третью сеяную Джессику Пегулу из США.

Australian Open. 1/4 финала

Виктория Азаренко – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:1

Отметим, что Пегула третий раз подряд в Мельбурне вылетела в 1/4 финала.

В следующем раунде Азаренко сразится с действующей чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Виктория побеждала на этих кортах в 2012-м и 2013-м.

