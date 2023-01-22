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  4. ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Чем я могу быть полезна своей стране?»
Украина
22 января 2023, 21:46 |
1268
3

ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Чем я могу быть полезна своей стране?»

Экс-первая ракетка Украины рассказала о своей благотворительной деятельности

22 января 2023, 21:46 |
1268
3
ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Чем я могу быть полезна своей стране?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Именитая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей благотворительной деятельности в качестве посла платформы United24:

«Мой первый вопрос был: «Чем я могу помочь? Я просто теннисистка. Чем я могу помочь украинскому народу? Чем я могу быть полезна своей стране?»

Мы просто нашли свой путь, где мы можем проводить какие-то мероприятия вместе с послами, вместе с нашими друзьями, с друзьями Украины. И мы уже провели несколько несколько благотворительных мероприятий.

Первое состоялось в США. Это был теннисный матч. Он прошел в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Второе мероприятие мы провели вместе с польской теннисисткой, первой ракеткой мира Игой Свентек. Он проходил в Кракове. Была огромная арена, более 10 тысяч зрителей. Мы собрали полмиллиона евро.

В декабре мы также организовали ежегодный ужин в Монако. Также мы собрали деньги на закупку генераторов. Это событие прошло очень удачно, и люди со всего мира были тронуты, они совершили щедрые пожертвования. Важно привлечь внимание к тому, что произошло в Украине, а также чтобы людям нравилось делать эти пожертвования».

Элина Свитолина в последний раз выходила на корты Тура еще в марте 2022 года, а в середине октября украинка и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, отпраздновали пополнение в семье – у пары родилась дочка, которую назвали Скай.

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российско-украинская война United24 Элина Свитолина благотворительность видео
Источник Twitter
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Комментарии 3
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avk2307
Про роки останні вірно.
Про допомогу напевно також, а що зробив Nick Grabowski?
Може напише скільки перерахував? 
Я не знаю, може й більше ніж Світоліна, але цікаво....
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Nick.Grabowski
Там у нас біженці є в Монако та Ніцці. Їм напевно треба якась допомога, бо вони постіно її отримують від уряду та бюджету України (напевно однієї з найбідніших держав Європи за всіма рейтингами) у вигляди преференції, дотацій, списань боргів або якихось особливих умов діяльності. 
Треба ж яхту оновити, літак, гелікоптер, лимузин, нові прикраси. Та і курси підвищення кваліфікації в казіно ніхто не відміняє. 
Плюс провести якісь заходи з благодійності, філантропії, допомога пенсіонерам, діткам, ветеранам, яких вони до цього системно та колективно ....и останні років 30.
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0
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