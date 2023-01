ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Чем я могу быть полезна своей стране?»

Именитая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей благотворительной деятельности в качестве посла платформы United24:

«Мой первый вопрос был: «Чем я могу помочь? Я просто теннисистка. Чем я могу помочь украинскому народу? Чем я могу быть полезна своей стране?»

Мы просто нашли свой путь, где мы можем проводить какие-то мероприятия вместе с послами, вместе с нашими друзьями, с друзьями Украины. И мы уже провели несколько несколько благотворительных мероприятий.

Первое состоялось в США. Это был теннисный матч. Он прошел в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Второе мероприятие мы провели вместе с польской теннисисткой, первой ракеткой мира Игой Свентек. Он проходил в Кракове. Была огромная арена, более 10 тысяч зрителей. Мы собрали полмиллиона евро.

В декабре мы также организовали ежегодный ужин в Монако. Также мы собрали деньги на закупку генераторов. Это событие прошло очень удачно, и люди со всего мира были тронуты, они совершили щедрые пожертвования. Важно привлечь внимание к тому, что произошло в Украине, а также чтобы людям нравилось делать эти пожертвования».

Элина Свитолина в последний раз выходила на корты Тура еще в марте 2022 года, а в середине октября украинка и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, отпраздновали пополнение в семье – у пары родилась дочка, которую назвали Скай.

At #WEF23, @ElinaSvitolina spoke about how to successfully fundraise through events:

“My first question actually was: “How can I help? I’m just a tennis player. What can I do to help Ukrainian people? How can I be helpful for my country?” pic.twitter.com/UYL8ZaUn0j