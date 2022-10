ФОТО. Элина Свитолина родила дочку

Украинская теннисистка Элина Свитолина этой ночью на субботу, 15 октября, родила дочку. Об этом в своем Твиттере сообщила сама украинка, которая, напомним, является женой французского теннисиста Гаэля Монфиса.

«Что за ночь!!! Дамы и господа, поприветствуйте Скай Монфис. Не могу отблагодарить моего мужа за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной», - написала Элина.

Гаэль проявил полную солидарность со своей супругой, также отметив незабываемость пережитых эмоций.

What a night !!!

Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Skaï Monfils 🥹🥰❤️



Can’t thanks enough my husband to live thru this unforgettable moment with me ❤️ pic.twitter.com/m6CQVDdBV6