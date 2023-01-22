Тонкий юмор. Линекер косвенно похвалил Мудрика, потроллив Арсенал
Легенда сборной Англии опубликовал короткий твит во время игры «Ливерпуля» и «Челси»
Легендарный английский футболист Гари Линекер опубликовал короткий твит во время матча 21-го тура АПЛ межу «Ливерпулем» и «Челси»:
«Новый глава отдела по подбору персонала «Челси», некто по имени «Арсенал», оказывает влияние».
Скорее всего, Линекер таким образом отметил игру украинского вингера «синих» Михаила Мудрика, одновременно подшутив над «Арсеналом».
Дело в том, что Мудрика до последнего сватали к «канонирам», однако в итоге украинец перебрался к «пенсионерам».
Матч между «Челси» и «Ливерпулем» завершился со счетом 0:0. В этом поединке свой дебют отметил Мудрик, который появился на поле на 55-й минуте игры. Действия Мудрика в этом матче пришлись по душе болельщика лондонского клуба.
Chelsea’s new head of recruitment, someone called Arsenal, is making an impact.— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 21, 2023
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