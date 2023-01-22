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  4. Тонкий юмор. Линекер косвенно похвалил Мудрика, потроллив Арсенал
Англия
22 января 2023, 05:10 | Обновлено 22 января 2023, 05:17
282
0

Тонкий юмор. Линекер косвенно похвалил Мудрика, потроллив Арсенал

Легенда сборной Англии опубликовал короткий твит во время игры «Ливерпуля» и «Челси»

22 января 2023, 05:10 | Обновлено 22 января 2023, 05:17
282
0
Тонкий юмор. Линекер косвенно похвалил Мудрика, потроллив Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легендарный английский футболист Гари Линекер опубликовал короткий твит во время матча 21-го тура АПЛ межу «Ливерпулем» и «Челси»:

«Новый глава отдела по подбору персонала «Челси», некто по имени «Арсенал», оказывает влияние».

Скорее всего, Линекер таким образом отметил игру украинского вингера «синих» Михаила Мудрика, одновременно подшутив над «Арсеналом».

Дело в том, что Мудрика до последнего сватали к «канонирам», однако в итоге украинец перебрался к «пенсионерам».

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» завершился со счетом 0:0. В этом поединке свой дебют отметил Мудрик, который появился на поле на 55-й минуте игры. Действия Мудрика в этом матче пришлись по душе болельщика лондонского клуба.

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Гари Линекер Михаил Мудрик дебют Ливерпуль Челси Ливерпуль - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон
Источник Twitter
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