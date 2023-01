14 передач, три попытки обыграть. Статистика Мудрика в первом матче АПЛ

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик дебютировал в чемпионате Англии, выйдя на замену в игре с «Ливерпулем» (0:0). Украинский игрок оставил о себе хорошее впечатление.

Мудрик за 35 минут сделал 14 передач (13 точных), трижды сделал попытку обыграть соперника (2 раза удачно), выиграл 7 из 10 единоборств.

Успел нанести 1 удар, а его xG (ожидаемые голы) составил 0.24.

Mykhailo Mudryk's Premier League debut by numbers:



35 mins

100% tackle success

14 passes attempted

13 passes completed

7 duels won

4 touches in opp. box

4 x possession won

3 tackles made

2 take-ons completed

1 foul won

1 shot



No player on the pitch completed more dribbles. 🩰