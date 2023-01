«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика

Легендарный английский футболист Гари Невилл в своем Twitter похвалил украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Увидев игру Мудрика в течение 10 минут, я бы не хотел противостоять ему».

Михаил вышел на замену в матче «Ливерпуль» – «Челси» на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.

Мудрик стал девятым украинцем в истории АПЛ.

Seeing Mudryk for 10 mins I wouldn’t like to play against him!