Англия21 января 2023, 16:27 |
9732
5
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
Гари Невилл впечатлен действиями украинца
21 января 2023, 16:27 |
9732
5
Легендарный английский футболист Гари Невилл в своем Twitter похвалил украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:
«Увидев игру Мудрика в течение 10 минут, я бы не хотел противостоять ему».
Михаил вышел на замену в матче «Ливерпуль» – «Челси» на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.
Мудрик стал девятым украинцем в истории АПЛ.
Seeing Mudryk for 10 mins I wouldn’t like to play against him!— Gary Neville (@GNev2) January 21, 2023
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Комментарии 5
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Это ты ещё Беседина не видел
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Не захвалите его бля, мы тут песочим этот трансфер, чтоб Мудрик не расслаблялся
Ботоферма суркнамы ,скажет это Палкин проплатил Невилла
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