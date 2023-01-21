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  4. «Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
Англия
21 января 2023, 16:27 |
9732
5

«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика

Гари Невилл впечатлен действиями украинца

21 января 2023, 16:27 |
9732
5
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легендарный английский футболист Гари Невилл в своем Twitter похвалил украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Увидев игру Мудрика в течение 10 минут, я бы не хотел противостоять ему».

Михаил вышел на замену в матче «Ливерпуль» – «Челси» на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.

Мудрик стал девятым украинцем в истории АПЛ.

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Гари Невилл Михаил Мудрик Челси Ливерпуль Ливерпуль - Челси дебют Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Lesovij7
Это ты ещё Беседина не видел 
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+2
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Octopus
Не захвалите его бля, мы тут песочим этот трансфер, чтоб Мудрик не расслаблялся
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0
Павел Гришин
Ботоферма суркнамы ,скажет это Палкин  проплатил Невилла 
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-2
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