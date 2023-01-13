Источник: Шахтер не сдвинулся с места по вопросу цены на Мудрика
Журналист Дармеш Шет сообщил новости о переговорах «Арсенала» и «Шахтера»
Журналист Sky Sports Дармеш Шет сообщил новости о переговорах по поводу трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».
«Арсенал» готов приблизиться к финансовой оценке Мудрика «Шахтером», но выйдет из сделки, если не уложится в бюджет. «Шахтер» не сдвинулся с места по вопросу цены. Ведутся переговоры о структуре выплат».
Днем ранее «Арсенал» сделал донецкому «Шахтеру» новое предложение по поводу трансфера хавбека Михаила Мудрика. Канониры предлагают 70 млн евро плюс бонусы за переход футболиста. Стороны близки к подписанию соглашения, но окончательной договоренности пока нет, и переговоры руководителей клубов продолжаются.
В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).
Arsenal prepared to go closer to Shakhtar valuation for Mudryk but will walk away if deal doesn't fit budget. Shakhtar not budging on price. Talks ongoing over structure. #AFC #Mudryk https://t.co/tJfdCJo8eP— Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) January 13, 2023
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