Источник: Шахтер не сдвинулся с места по вопросу цены на Мудрика

Журналист Sky Sports Дармеш Шет сообщил новости о переговорах по поводу трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».

«Арсенал» готов приблизиться к финансовой оценке Мудрика «Шахтером», но выйдет из сделки, если не уложится в бюджет. «Шахтер» не сдвинулся с места по вопросу цены. Ведутся переговоры о структуре выплат».

Днем ранее «Арсенал» сделал донецкому «Шахтеру» новое предложение по поводу трансфера хавбека Михаила Мудрика. Канониры предлагают 70 млн евро плюс бонусы за переход футболиста. Стороны близки к подписанию соглашения, но окончательной договоренности пока нет, и переговоры руководителей клубов продолжаются.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

