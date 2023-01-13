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  4. Источник: Шахтер не сдвинулся с места по вопросу цены на Мудрика
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 23:05 | Обновлено 14 января 2023, 00:07
1765
4

Источник: Шахтер не сдвинулся с места по вопросу цены на Мудрика

Журналист Дармеш Шет сообщил новости о переговорах «Арсенала» и «Шахтера»

13 января 2023, 23:05 | Обновлено 14 января 2023, 00:07
1765
4
Источник: Шахтер не сдвинулся с места по вопросу цены на Мудрика
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Журналист Sky Sports Дармеш Шет сообщил новости о переговорах по поводу трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».

«Арсенал» готов приблизиться к финансовой оценке Мудрика «Шахтером», но выйдет из сделки, если не уложится в бюджет. «Шахтер» не сдвинулся с места по вопросу цены. Ведутся переговоры о структуре выплат».

Днем ранее «Арсенал» сделал донецкому «Шахтеру» новое предложение по поводу трансфера хавбека Михаила Мудрика. Канониры предлагают 70 млн евро плюс бонусы за переход футболиста. Стороны близки к подписанию соглашения, но окончательной договоренности пока нет, и переговоры руководителей клубов продолжаются.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы УПЛ Арсенал Лондон
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Nick.Grabowski
Це 11-а чи 12-а новина про Мудрика за день. І це ж в умовах страшної війни.
Давайте завтра 20 новин про Мудрика.
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+4
Burevestnik
МУДРИК !!! 
""Лишь бы день начинался 
   и  кончался  тобой"" 
МУДРИК !!!
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+2
Alex AS
шахта сдурела шо ли, и так дают огромные $ авансом за игрока который и за них еще толком не играл и показал то немногое в матчах ЛЧ или точнее в тех не многих матчах) да отдайте уже и так навар с верхом уже ж
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+1
andriyars
тож вже пишуть що вже все підписали, релакс.
Ответить
0
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