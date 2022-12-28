100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика

Летом нынешнего года «Шахтер» переживал, пожалуй, наиболее сложный период в своей современной истории. Из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны состав команды покинули практически все легионеры, причем многие сделали это таким образом, что выручить пристойные деньги от их ухода украинский клуб так и не смог.

Наиболее неприятными кейсами для руководства «горняков» стали истории с арендами Манора Соломона в «Фулхэм» и Тете в «Лион». Обоих «Шахтер» рассчитывал более-менее выгодно продать, но позиция ФИФА, из-за которой украинцы теперь судятся с главным руководящим футбольным органом планеты, позволила и израильтянину, и бразильцу уйти без согласия «горняков», и с риском расставания сторон в будущем абсолютно бесплатно.

Все это привело к значительному ухудшению финансово-экономической ситуации в «Шахтере». Дончане лишились, по сути, ключевого источника своего заработка, коим были топ-трансферы, а вот долги на сумму порядка 50 миллионов евро за ними остались, и разрешения не платить по ним «горнякам» абсолютно никто не давал.

Наиболее простым решением в сложившейся ситуации для «Шахтера» минувшим летом была бы тотальная распродажа всех футболистов, на которых в Европе и мире возникал более или менее серьезный спрос. Одним из таковых оказался молодой вингер Михаил Мудрик, который успел дебютировать в первой команде «горняков» еще при Паулу Фонсеке, но относительно стабильное место в основе начал получать уже при Роберто Де Дзерби.

За Мудриком летом активно охотились клубы средней руки из чемпионатов Германии и Англии. В частности, в прессе фигурировали упоминания о «Брентфорде» и «Байере», причем последний был готов заплатить за украинца 21 миллион евро. Уже тогда многие отечественные эксперты и болельщики уверяли – Мудрик и близко не стоит таких денег (на Transfermarkt вингер оценивался в тот период в 9 миллионов евро), а потому «Шахтеру» не стоит слишком надувать щеки, а лучше соглашаться и завершать сделку, пока интерес леверкузенцев к молодому таланту не угас.

Впрочем, в «Шахтере» понимали, что цена на Мудрика может существенно подняться по итогам выступления команды в групповой стадии Лиги чемпионов. Для этого, конечно, «горнякам» в целом и Михаилу в частности важно было удачно сыграть, и продемонстрировать футбольному континенту, что «Шахтер» все еще остается реальной силой в еврокубках, даже несмотря на тяжелейший удар по кадровому наполнению…

В сложившейся ситуации перед «Шахтером» был непростой выбор – пойти на продажу Мудрика летом, и существенно улучшить экономическое положение клуба, либо же сыграть в долгую, продолжив заботу о статусе своеобразного «инкубатора элитных талантов», и давая понять потенциальным претендентам на вингера, что этот актив боссы «горняков» оценивают существенно дороже, нежели даже большую часть из покинувших стан «оранжево-черных» летом 2022-го бразильцев.

Когда «Байеру» было отказано, а «Брентфорд» так и не разродился на адекватное предложение, стало понятно окончательно – «Шахтер» пойдет по пути сохранения той стратегии, которую на протяжении ряда лет выстраивал до этого. Никаких экстренных распродаж талантливых исполнителей не будет, даже если для клуба наступили тяжелые времена.

Очень скоро Мудрик великолепно проявил себя в Лиге чемпионов, став не только рекордсменом по скорости на групповой стадии этого турнира в сезоне-2022/23, но и отличившись вполне себе пристойными показателями результативности – 3 забитых мяча и 2 результативные передачи в 6 матчах, когда соперниками «горняков» выступили «Реал», «Лейпциг» и «Селтик».

ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Ставка «Шахтера» на способность Мудрика заявить о себе во весь голос сыграла. После этого настал черед объявить претендентам о сумме, за которую клуб будет готов расстаться со своим новым лидером. Таковой были определены 100 миллионов евро, о чем на весь мир публично заявили директор по футболу «горняков» Дарио Срна и генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

При этом, боссы «Шахтера» вполне рационально обосновали, почему клуб остановился именно на такой цифре, как приемлемой, если речь зайдет о трансфере Мудрика. В частности, Срна заявил, что при оценках важно опираться на стоимости футболистов с аналогичными игровыми качествами, как у левого вингера «Шахтера», но за которых недавно платили реальные деньги. В виде ярких примеров хорват привел сделки по бразильцу Антони и англичанину Грилишу, за каждого из которых покупателями было заплачено порядка 100 миллионов евро.

Безусловно, оценки трансферной стоимости Мудрика со стороны «Шахтера» вызвали серьезный резонанс в футбольной общественности. В частности, абсолютно несложно отыскать резоны, по которым Михаил не может стоить таких денег – это, например, и национальность вингера, и отсутствие стабильного, а также продолжительного опыта выступлений на топ-уровне, и его игра в украинской Премьер-лиге, не отличающейся серьезной конкурентоспособностью на континенте, и даже вероятная неопытность в сделках такого калибра агентов, представляющих интересы футболиста… В общем, аргументов такого характера можно подыскать немало, и все они будут звучать не менее логично, чем позиция Срны и Палкина.

Однако здесь важно понимать другое – «Шахтер» очень четко обозначил свою позицию относительно Мудрика еще летом, когда не «клюнул» на первое более-менее высокое предложение по игроку от «Байера», а пошел по иной стратегии в аспекте потенциальной продажи вингера. Нечто подобное «горняки» демонстрировали на трансферном рынке и ранее, хотя не всегда им удавалось «дожать» ситуацию в свою пользу до конца. Например, в случаях с Виллианом и Генрихом Мхитаряном от донецкого клуба зависело не так много, как хотелось бы его боссам, но удачные примеры с Фернандиньо, Алексом Тейшейрой и Фредом доказывают, что в «Шахтере» научились извлекать тот максимум, на который себя «программировали» изначально.

Нет смысла с пеной у рта спорить, сколько на самом деле стоит Михаил Мудрик. Возможно и даже вероятно, что его объективная цена на современном рынке вовсе не имеет ничего общего с запрашиваемыми 100 миллионами евро. Но рынок есть рынок, и здесь действуют законы спроса и предложения. А еще продавец волен сам выставлять ту цену, которую пожелает. Особенно, если он не спешит расставаться со своим активом и избавляться от него в авральном порядке.

Продавать Мудрика «со скоростью света» для «Шахтера» действительно не имеет ни малейшего смысла. Во-первых, контракт вингера с дончанами рассчитан до конца 2026 года, и был очень вовремя, с точки зрения клубных интересов, пролонгирован на столь длительный срок. Во-вторых, с лета, когда за Мудрика давали 21 миллион евро, до настоящего момента, оценочная стоимость Михаила на Transfermarkt выросла более чем в четыре раза – с 9 до 40 миллионов евро. Иными словами, если в июне «Байер» был готов переплатить за украинца в 2,3 раза больше его номинальной стоимости, то сейчас, умножив ее актуальную версию на это значение, речь должна заходить минимум о 93 миллионах евро, а это уже почти столько, как и просит «Шахтер»…

В этой связи, западные журналисты могут сколько угодно заявлять о том, что «Шахтер» просит 100 миллионов евро только для того, чтобы начать торги, в процессе которых пойдет на попятную. На самом деле нужно помнить логику принятия решений президента «горняков» Рината Ахметова в таких вопросах. А он неоднократно говорил, что дает одобрение на совершение подобного рода сделок только тогда, когда у него «начинают сдавать нервы».

В случае с Фернандиньо речь шла о 40 миллионах евро, с Алексом Тейшейрой – уже о 50, а за Фреда «Шахтер» благодаря стальным нервам хозяина выручил и вовсе 59 миллионов. И пускай цену на Мудрика в публичном пространстве озвучивал не Ахметов, можно не сомневаться, что слова Срны и Палкина прозвучали не просто так, а после предметных и щепетильных консультаций с президентом клуба.

Значит, абсолютно неудивительно, что первое официальное предложение «Арсенала» по трансферу Михаила Мудрика на 40+25 миллионов евро было отвергнуто. «Шахтер» просто будет продолжать гнуть свою линию, давая «канонирам» от контакта к контакту понять, что 100 миллионов евро – это именно 100 миллионов евро, а не 65, 80 и даже не 99. Просто потому, что это уже вопрос принципа, пойти на который «горняки» все-таки решились.

И, откровенно говоря, «Шахтер» вряд ли проиграет в этой ситуации, даже если не продаст Мудрика в грядущем январе. Прежде всего, Михаил – это действительно большой профессионал, который не сложит руки после срыва торгов о его потенциальном переходе в топ-клуб, а скорее, предпочтет работать еще интенсивнее, чтобы заставить покупателя удовлетворить интересы «горняков». Плюс для «Шахтера» именно сейчас будет очень важно продемонстрировать футбольному миру, что этот клуб не получится взять и «переломить через колено». Иск против ФИФА в Спортивный арбитражный суд на 50 миллионов евро доказывает то, что дончане не будут отсиживаться в стороне, услужливо принимая те решения, о справедливости которых можно дискутировать неимоверно долго. А еще «Шахтер», вероятно, не хочет, чтобы кто-то счел его позиции на рынке ослабевшими, а хватку – недостаточно твердой. Именно поэтому Мудрик, если и покинет стан «горняков» в ближайшее трансферное окно, то только за 100 миллионов евро, а единственным предметом переговоров в аспекте цены может стать разбивка платежей на части, или включение обязательных бонусных выплат в дополнение к основной сумме, но никак не дисконт.