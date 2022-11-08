ФОТО. Мудрик и Дембеле - самые быстрые игроки группы Лиги чемпионов

Официальный Twitter Лиги чемпионов выложил информацию по самым скоростным игрокам группового этапа Лиги чемпионов.

Первенство удерживают хавбек Шахтера Михаил Мудрик и вингер Барселоны Усман Дембеле - они разогнались на 36,6 км/час. Любопытно, что в топ-10 нет Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Топ-5 замыкают Рафаэл Леау, Федерико Вальверде и Нуно Тавареш.