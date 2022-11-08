Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мудрик и Дембеле - самые быстрые игроки группы Лиги чемпионов
Лига чемпионов
08 ноября 2022, 22:39 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:52
983
1

ФОТО. Мудрик и Дембеле - самые быстрые игроки группы Лиги чемпионов

Мудрик и игрок «Барселоны» показали одинаковую скорость

08 ноября 2022, 22:39 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:52
983
1
ФОТО. Мудрик и Дембеле - самые быстрые игроки группы Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный Twitter Лиги чемпионов выложил информацию по самым скоростным игрокам группового этапа Лиги чемпионов.

Первенство удерживают хавбек Шахтера Михаил Мудрик и вингер Барселоны Усман Дембеле - они разогнались на 36,6 км/час. Любопытно, что в топ-10 нет Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Топ-5 замыкают Рафаэл Леау, Федерико Вальверде и Нуно Тавареш.

По теме:
Без Шведа и Зубкова. Выбор Йовичевича на матч Шахтера в УПЛ
Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Верес – Шахтер
Шахтер Донецк Михаил Мудрик Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационная первая победа. Ингулец в Киеве минимально переиграл Зарю
Футбол | 08 ноября 2022, 15:02 16
Сенсационная первая победа. Ингулец в Киеве минимально переиграл Зарю
Сенсационная первая победа. Ингулец в Киеве минимально переиграл Зарю

Подопечные Патрика ван Леувена оставили много вопросов своей игрой перед матчем против «Шахтера»

Ингулец – Заря – 1:0. Неожиданная победа. Видео гола и обзор матча
Футбол | 08 ноября 2022, 15:47 1
Ингулец – Заря – 1:0. Неожиданная победа. Видео гола и обзор матча
Ингулец – Заря – 1:0. Неожиданная победа. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура УПЛ

Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Теннис | 08.11.2022, 05:57
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Золотой Гарет. Принес ли кому-нибудь пользу переход Бэйла в Лос-Анджелес?
Футбол | 08.11.2022, 18:16
Золотой Гарет. Принес ли кому-нибудь пользу переход Бэйла в Лос-Анджелес?
Золотой Гарет. Принес ли кому-нибудь пользу переход Бэйла в Лос-Анджелес?
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Футбол | 08.11.2022, 13:20
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир Паламарчук
Мудрик, швидкісний фудболіст.!
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
07.11.2022, 14:17 42
Футбол
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну
08.11.2022, 16:20 5
Футбол
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
07.11.2022, 09:26 6
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.11.2022, 01:40
Биатлон
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
07.11.2022, 14:30
Война
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
07.11.2022, 22:09 6
Другие виды
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
07.11.2022, 16:22
Другие виды
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
07.11.2022, 15:25 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности