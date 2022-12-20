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Украина. Премьер лига
20 декабря 2022, 16:46 |
734
2

Журналист Орнштейн: «Шахтер снизит цену на Мудрика при реальных торгах»

Инсайдер не верит, что «горняки» получат за вингера 100 миллионов евро

20 декабря 2022, 16:46 |
734
2
Журналист Орнштейн: «Шахтер снизит цену на Мудрика при реальных торгах»
shakhtar.com. Михаил Мудрик

Журналист Дэвид Орнштейн, инсайды которого всегда отличаются серьезной степенью точности и информативности, заявил, что донецкий «Шахтер» сделает скидку на Михаила Мудрика, когда потенциальный покупатель начнет с украинцами реальные торги по футболисту.

«Мудрик – игрок, которого «Арсенал» хочет подписать. Они долго следили за ним. Он был в их списке потенциальных кандидатов во время летнего трансферного окна. «Канониры» ведут переговоры с «Шахтером», с представителями игрока. Украинский клуб публично заявил, что хочет 100 миллионов евро. «Арсенал» не захочет платить так много, я не думаю, что кто-то захочет. Думаю, есть большая вероятность того, что «Шахтер» снизит цену на игрока, когда дело дойдет до реальных торгов. Кронке [владелец «Арсенала»] поддерживает Эду и Микеля Артету, чтобы сделать последний большой рывок в решающие шесть месяцев сезона, чтобы попытаться выиграть титул», - заявил Орнштейн.

Ранее сообщалось, что в январское трансферное окно «Арсенал» сможет потратить около 120 миллионов евро на приобретение новичков.

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Источник Football365
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Комментарии 2
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adidas77
Тобто поки що це був дешевий театр, а не торги за Мудрика, вірно?Ну, дякую, що хоча б зізналися в цьому
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+1
Remark
Усмысля "при реальных торгах"? Альо, он же вроде 4 января уже подпишет новый контракт. Куда уж "реальнее торги"?)))
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0
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