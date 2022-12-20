Журналист Орнштейн: «Шахтер снизит цену на Мудрика при реальных торгах»

Журналист Дэвид Орнштейн, инсайды которого всегда отличаются серьезной степенью точности и информативности, заявил, что донецкий «Шахтер» сделает скидку на Михаила Мудрика, когда потенциальный покупатель начнет с украинцами реальные торги по футболисту.

«Мудрик – игрок, которого «Арсенал» хочет подписать. Они долго следили за ним. Он был в их списке потенциальных кандидатов во время летнего трансферного окна. «Канониры» ведут переговоры с «Шахтером», с представителями игрока. Украинский клуб публично заявил, что хочет 100 миллионов евро. «Арсенал» не захочет платить так много, я не думаю, что кто-то захочет. Думаю, есть большая вероятность того, что «Шахтер» снизит цену на игрока, когда дело дойдет до реальных торгов. Кронке [владелец «Арсенала»] поддерживает Эду и Микеля Артету, чтобы сделать последний большой рывок в решающие шесть месяцев сезона, чтобы попытаться выиграть титул», - заявил Орнштейн.

Ранее сообщалось, что в январское трансферное окно «Арсенал» сможет потратить около 120 миллионов евро на приобретение новичков.