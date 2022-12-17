На Мудрика хватит? Назван бюджет Арсенала на январские трансферы

Собственники лондонского «Арсенала» определились с суммой, которую готовы выделить на подписание новобранцев для команды Микеля Артеты в зимнее трансферное окно.

По имеющейся информации, речь идет о 120 миллионах евро, благодаря чему «канониры» будут одним из ключевых игроков на трансферном рынке в начале следующего года.

«Арсеналу» приписывают интерес к вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику, а также к ряду других известных футболистов – например, Сергею Милинкович-Савичу из «Лацио» и Душану Влаховичу из «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет выручить от продажи Мудрика около 100 миллионов евро.