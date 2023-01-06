ВИДЕО. Ига Свентек расплакалась во время матча
Первая ракетка мира проиграла Джессике Пегуле
Сегодня ночью первая ракетка мира Ига Свентек в рамках командного турнира United Cup проиграла Джессике Пегуле 2:6, 2:6.
Во время матча польская теннисистка накрылась полотенцем и заплакала:
«Я просто чувствовала себя беспомощной сегодня, поскольку я не была в состоянии физически и морально найти свою игру и преодолеть трудности. Так что всегда тяжело, когда проигрываешь, особенно когда играешь за команду и свою страну», – прокомментировала свои слезы Свентек.
We didn't see this one coming! https://t.co/3QnFuZOC9p— Tennis Majors (@Tennis_Majors) January 6, 2023
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