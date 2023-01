ВИДЕО. Ига Свентек расплакалась во время матча

Сегодня ночью первая ракетка мира Ига Свентек в рамках командного турнира United Cup проиграла Джессике Пегуле 2:6, 2:6.

Во время матча польская теннисистка накрылась полотенцем и заплакала:

«Я просто чувствовала себя беспомощной сегодня, поскольку я не была в состоянии физически и морально найти свою игру и преодолеть трудности. Так что всегда тяжело, когда проигрываешь, особенно когда играешь за команду и свою страну», – прокомментировала свои слезы Свентек.

