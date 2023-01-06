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  4. ВИДЕО. Ига Свентек расплакалась во время матча
WTA
06 января 2023, 14:50 |
862
0

ВИДЕО. Ига Свентек расплакалась во время матча

Первая ракетка мира проиграла Джессике Пегуле

06 января 2023, 14:50 |
862
0
ВИДЕО. Ига Свентек расплакалась во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Сегодня ночью первая ракетка мира Ига Свентек в рамках командного турнира United Cup проиграла Джессике Пегуле 2:6, 2:6.

Во время матча польская теннисистка накрылась полотенцем и заплакала:

«Я просто чувствовала себя беспомощной сегодня, поскольку я не была в состоянии физически и морально найти свою игру и преодолеть трудности. Так что всегда тяжело, когда проигрываешь, особенно когда играешь за команду и свою страну», – прокомментировала свои слезы Свентек.

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Ига Свёнтек Джессика Пегула видео United Cup
Источник Tennis Majors
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