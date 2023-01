ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд усилился немецким вингером за рекордную сумму

Английский «Брентфорд» подписал контракт с вингером Кевином Шаде, который играл за немецкий «Фрайбург».

21-летний немец подписал арендное соглашение. Аренда рассчитана до конца сезона, после чего футболист подпишет получит полноценный контрактом с «Брентфордом» на 5 лет.

Английский клуб заплатил за трансфер рекордную для клуба сумма. По неофициальным данным, идет речь о 25 млн евро.

Шаде в текущем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол за «Фрайбург».

