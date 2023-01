ВИДЕО. На загляденье. Названы голы-претенденты на гол ноября-декабря в АПЛ

Английская Премьер-лига представила восемь голов матчей ноября и декабря 2022 года, которые претендуют на звание лучшего.

Среди прочего авторами лучшего шедевра могут стать Мохамед Салах из «Ливерпуля», Эдди Нкетиа из «Арсенала», Джо Уиллок из «Ньюкасла», Юри Тилеманс из «Лестера», а также Джеймс Уорд-Проус из «Саутгемптона» с безупречным исполнением штрафного.

Напомним, ранее сообщалось, что названы претенденты на приз игрока ноября-декабря в английской Премьер-лиге.

