United Cup. Стали известны все участники полуфиналов

На командном турнире United Cup состоялись матчи первого раунда плей-офф.



В финале городов сборная США обыграла команду Великобритании в Сиднее, Польша одолела Италию в Брисбене, а в Перте Греция сломила сопротивление хорватов.

В полуфинал вышли победители и лучшая проигравшая команда, которой стала команда Италии*.



United Cup. Финалы городов



США – Великобритания – 4:1



Мэдисон Киз (США) – Кэти Суон (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) – Тэйлор Фритц (США) – 6:4, 5:7, 6:4

Джессика Пегула (США) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:2, 6:0

Фрэнсис Тиафо (США) – Дэн Эванс (Великобритания) – 3:6, 7:5, 6:3

Джессика Пегула / Тэйлор Фритц (США) – Хэрриет Дарт / Дэн Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:4



Польша – Италия – 3:2



Лоренцо Музетти (Италия) – Даниэль Михальски (Польша) – 6:1, 6:1

Ига Свёнтек (Польша) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:2, 6:4

Маттео Берреттини (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 3:6, 6:3

Магда Линетт (Польша) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 6:2

Ига Свёнтек / Хуберт Хуркач (Польша) – Камилла Розателло / Лоренцо Музетти (Италия) – 6:1, 6:2



Греция – Хорватия – 3:2



Донна Векич (Хорватия) – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:2, 6:0

Стефанос Циципас (Греция) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:0, 6:7(4), 7:5

Мария Саккари (Греция) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:3

Борна Гойо (Хорватия) – Стефанос Сакелларидис (Греция) – 6:4, 6:2

Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Петра Мартич / Борна Гойо (Хорватия) – 7:6(6), 6:4

* сборная Италии пробилась в полуфинал из-за большего процента выигранных сетов, чем у хорватов.

United Cup. Пары полуфиналов

Греция – Италия

США – Польша

Полуфинальные встречи будут сыграны 6-7 января в Сиднее, финал – восьмого.

