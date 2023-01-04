United Cup. Стали известны все участники полуфиналов
Сборная Италии стала лучшей из проигравших и продолжит борьбу за трофей
На командном турнире United Cup состоялись матчи первого раунда плей-офф.
В финале городов сборная США обыграла команду Великобритании в Сиднее, Польша одолела Италию в Брисбене, а в Перте Греция сломила сопротивление хорватов.
В полуфинал вышли победители и лучшая проигравшая команда, которой стала команда Италии*.
United Cup. Финалы городов
США – Великобритания – 4:1
Мэдисон Киз (США) – Кэти Суон (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:4
Кэмерон Норри (Великобритания) – Тэйлор Фритц (США) – 6:4, 5:7, 6:4
Джессика Пегула (США) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:2, 6:0
Фрэнсис Тиафо (США) – Дэн Эванс (Великобритания) – 3:6, 7:5, 6:3
Джессика Пегула / Тэйлор Фритц (США) – Хэрриет Дарт / Дэн Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:4
Польша – Италия – 3:2
Лоренцо Музетти (Италия) – Даниэль Михальски (Польша) – 6:1, 6:1
Ига Свёнтек (Польша) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:2, 6:4
Маттео Берреттини (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 3:6, 6:3
Магда Линетт (Польша) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 6:2
Ига Свёнтек / Хуберт Хуркач (Польша) – Камилла Розателло / Лоренцо Музетти (Италия) – 6:1, 6:2
Греция – Хорватия – 3:2
Донна Векич (Хорватия) – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:2, 6:0
Стефанос Циципас (Греция) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:0, 6:7(4), 7:5
Мария Саккари (Греция) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:3
Борна Гойо (Хорватия) – Стефанос Сакелларидис (Греция) – 6:4, 6:2
Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Петра Мартич / Борна Гойо (Хорватия) – 7:6(6), 6:4
* сборная Италии пробилась в полуфинал из-за большего процента выигранных сетов, чем у хорватов.
United Cup. Пары полуфиналов
Греция – Италия
США – Польша
Полуфинальные встречи будут сыграны 6-7 января в Сиднее, финал – восьмого.
The top seeds advance 💪— United Cup (@UnitedCupTennis) January 4, 2023
Team Greece 🇬🇷 wins the City Final in Perth, setting up a semifinal showdown with Italy in Sydney#UnitedCup pic.twitter.com/4UOF6Db5Eh
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