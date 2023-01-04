Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. United Cup. Стали известны все участники полуфиналов
ATP
04 января 2023, 17:35 | Обновлено 04 января 2023, 17:51
305
0

United Cup. Стали известны все участники полуфиналов

Сборная Италии стала лучшей из проигравших и продолжит борьбу за трофей

04 января 2023, 17:35 | Обновлено 04 января 2023, 17:51
305
0
United Cup. Стали известны все участники полуфиналов
United Cup

На командном турнире United Cup состоялись матчи первого раунда плей-офф.

В финале городов сборная США обыграла команду Великобритании в Сиднее, Польша одолела Италию в Брисбене, а в Перте Греция сломила сопротивление хорватов.

В полуфинал вышли победители и лучшая проигравшая команда, которой стала команда Италии*.

United Cup. Финалы городов

США – Великобритания – 4:1

Мэдисон Киз (США) – Кэти Суон (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:4
Кэмерон Норри (Великобритания) – Тэйлор Фритц (США) – 6:4, 5:7, 6:4
Джессика Пегула (США) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:2, 6:0
Фрэнсис Тиафо (США) – Дэн Эванс (Великобритания) – 3:6, 7:5, 6:3
Джессика Пегула / Тэйлор Фритц (США) – Хэрриет Дарт / Дэн Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:4

Польша – Италия – 3:2

Лоренцо Музетти (Италия) – Даниэль Михальски (Польша) – 6:1, 6:1
Ига Свёнтек (Польша) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:2, 6:4
Маттео Берреттини (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 3:6, 6:3
Магда Линетт (Польша) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 6:2
Ига Свёнтек / Хуберт Хуркач (Польша) – Камилла Розателло / Лоренцо Музетти (Италия) – 6:1, 6:2

Греция – Хорватия – 3:2

Донна Векич (Хорватия) – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:2, 6:0
Стефанос Циципас (Греция) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:0, 6:7(4), 7:5
Мария Саккари (Греция) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:3
Борна Гойо (Хорватия) – Стефанос Сакелларидис (Греция) – 6:4, 6:2
Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Петра Мартич / Борна Гойо (Хорватия) – 7:6(6), 6:4

* сборная Италии пробилась в полуфинал из-за большего процента выигранных сетов, чем у хорватов.

United Cup. Пары полуфиналов

Греция – Италия
США – Польша

Полуфинальные встречи будут сыграны 6-7 января в Сиднее, финал – восьмого.

По теме:
Стали известны все участники плей-офф United Cup
United Cup. Известны четыре команды-участницы плей-офф
Худший старт сезона в карьере. Надаль начал год с двух поражений подряд
сборная Италии по теннису сборная США по теннису сборная Великобритании по теннису женская сборная Италии по теннису женская сборная США по теннису сборная Польши по теннису United Cup женская сборная Великобритании по теннису женская сборная Польши по теннису сборная Греции по теннису женская сборная Греции по теннису
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
Теннис | 04 января 2023, 00:10 0
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей

С 29 декабря по 8 января на австралийских кортах пройдет командный турнир

Презентация Роналду, ужасное селфи Инфантино, Челси в гонке за Мудриком
Футбол | 04 января 2023, 07:25 0
Презентация Роналду, ужасное селфи Инфантино, Челси в гонке за Мудриком
Презентация Роналду, ужасное селфи Инфантино, Челси в гонке за Мудриком

Главные новости за 3 января на Sport.ua

Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером
Футбол | 03.01.2023, 22:25
Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером
Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером
Лондон – синий? Срна приедет на матч Челси для переговоров по Мудрику
Футбол | 04.01.2023, 13:15
Лондон – синий? Срна приедет на матч Челси для переговоров по Мудрику
Лондон – синий? Срна приедет на матч Челси для переговоров по Мудрику
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Футбол | 04.01.2023, 15:12
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
03.01.2023, 05:40 1
Хоккей
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
03.01.2023, 11:04 7
Бокс
Британский чемпион: «Фьюри побьет Усика в восьми боях из десяти»
Британский чемпион: «Фьюри побьет Усика в восьми боях из десяти»
03.01.2023, 15:50 7
Бокс
ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
03.01.2023, 21:47 13
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2023, 16:27
Хоккей
Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
02.01.2023, 19:47
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
03.01.2023, 06:41 13
Футбол
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
02.01.2023, 19:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности