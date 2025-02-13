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Кубок Билли Джин Кинг
13 февраля 2025, 05:41 |
204
0

Стало известно расписание матчей сборной Украины в Квалификации КБДК-2025

11 и 12 апреля сине-желтые поборются против Польши и Швейцарии соответственно

13 февраля 2025, 05:41 |
204
0
Стало известно расписание матчей сборной Украины в Квалификации КБДК-2025
Женская сборная Украины по теннису

Женская сборная Украины по теннису в апреле проведет матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

По результатам жеребьевки сине-желтые под руководством капитана Ильи Марченко попали в группе Е, где сыграют против команд Польши и Швейцарии.

10 апреля сойдутся польки и швейцарки, а 11 апреля в игру вступит украинская сборная. 11-го числа украинки встретятся с Польшей, а 12 апреля проведут поединок против Швейцарии.

Страна-хозяин группы – Польша. Все встречи пройдут в городе Радом. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая станет первой в группе.

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женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису женская сборная Швейцарии по теннису Кубок Билли Джин Кинг Украина - Польша Украина - Швейцария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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