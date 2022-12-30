Джанлуиджи БУФФОН – о Пеле: «Для меня вы всегда были и будете легендой»
Итальянский голкипер – о смерти бразильца
44-летний Джанлуиджи Буффон, продолжающий свою карьеру в рядах клуба «Парма», попрощался с легендарным трехкратным чемпионом мира Пеле, сердце которого остановилось в четверг, 29 декабря.
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«Своими подвигами вы влюбили мир в этот вид спорта, став одним из его символов.
Спасибо, о Король, для меня вы всегда были и будете легендой», – написал Буффон в своем Твиттере.
Ранее всемирно известный художник-карикатурист Омар Момани показал встречу на небесах Пеле с аргентинцем Диего Марадоной.
Con le tue gesta hai fatto innamorare il mondo di questo sport, diventandone uno dei simboli stessi.— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 29, 2022
Grazie O Rei, per me sei e sarai per sempre una leggenda ♥️#Pele pic.twitter.com/bMTyClPdzm
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