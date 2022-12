Джанлуиджи БУФФОН – о Пеле: «Для меня вы всегда были и будете легендой»

44-летний Джанлуиджи Буффон, продолжающий свою карьеру в рядах клуба «Парма», попрощался с легендарным трехкратным чемпионом мира Пеле, сердце которого остановилось в четверг, 29 декабря.

«Своими подвигами вы влюбили мир в этот вид спорта, став одним из его символов.

Спасибо, о Король, для меня вы всегда были и будете легендой», – написал Буффон в своем Твиттере.

Ранее всемирно известный художник-карикатурист Омар Момани показал встречу на небесах Пеле с аргентинцем Диего Марадоной.

Con le tue gesta hai fatto innamorare il mondo di questo sport, diventandone uno dei simboli stessi.

Grazie O Rei, per me sei e sarai per sempre una leggenda ♥️#Pele pic.twitter.com/bMTyClPdzm