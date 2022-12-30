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Италия
30 декабря 2022, 05:01 | Обновлено 30 декабря 2022, 05:02
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0

Джанлуиджи БУФФОН – о Пеле: «Для меня вы всегда были и будете легендой»

Итальянский голкипер – о смерти бразильца

30 декабря 2022, 05:01 | Обновлено 30 декабря 2022, 05:02
210
0
Джанлуиджи БУФФОН – о Пеле: «Для меня вы всегда были и будете легендой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

44-летний Джанлуиджи Буффон, продолжающий свою карьеру в рядах клуба «Парма», попрощался с легендарным трехкратным чемпионом мира Пеле, сердце которого остановилось в четверг, 29 декабря.

«Своими подвигами вы влюбили мир в этот вид спорта, став одним из его символов.

Спасибо, о Король, для меня вы всегда были и будете легендой», – написал Буффон в своем Твиттере.

Ранее всемирно известный художник-карикатурист Омар Момани показал встречу на небесах Пеле с аргентинцем Диего Марадоной.

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Пеле Джанлуиджи Буффон
Источник Sport.ua
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