ВИДЕО. Карикатурист Момани показал встречу Пеле и Марадоны на небесах

Известный художник Омар Момани, который специализируется на занимательных рисунках на тему футбола, отреагировал на смерть 82-летнего трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Момани показал, как может выглядеть встреча на небесах легендарного бразильского экс-нападающего Пеле с легендарным аргентинским форвардом Диего Марадоной, который, как известно, ушел из жизни 25 ноября 2020 года.