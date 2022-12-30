Бразилия30 декабря 2022, 04:18 | Обновлено 30 декабря 2022, 04:58
338
0
ВИДЕО. Карикатурист Момани показал встречу Пеле и Марадоны на небесах
Художник отреагировал на смерть легендарного бразильца
30 декабря 2022, 04:18 | Обновлено 30 декабря 2022, 04:58
338
0
Известный художник Омар Момани, который специализируется на занимательных рисунках на тему футбола, отреагировал на смерть 82-летнего трехкратного чемпиона мира Пеле.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Момани показал, как может выглядеть встреча на небесах легендарного бразильского экс-нападающего Пеле с легендарным аргентинским форвардом Диего Марадоной, который, как известно, ушел из жизни 25 ноября 2020 года.
RIP Pele #Pele #RipLegend #Maradona pic.twitter.com/9M6xesh3B1— Omar Momani (@omomani) December 29, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 декабря 2022, 10:50 1
Бразилец был удален в матче чемпионата Франции
Футбол | 29 декабря 2022, 23:59 1
Весь мир скорбит о смерти Короля футбола
Хоккей | 29.12.2022, 15:47
Футбол | 30.12.2022, 01:45
Война | 29.12.2022, 09:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.12.2022, 13:11 1
28.12.2022, 13:28 1
29.12.2022, 01:00
28.12.2022, 04:57 2
28.12.2022, 02:18
28.12.2022, 03:18 12
28.12.2022, 03:57 10
28.12.2022, 09:40 1