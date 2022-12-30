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  4. ВИДЕО. Карикатурист Момани показал встречу Пеле и Марадоны на небесах
Бразилия
30 декабря 2022, 04:18 | Обновлено 30 декабря 2022, 04:58
338
0

ВИДЕО. Карикатурист Момани показал встречу Пеле и Марадоны на небесах

Художник отреагировал на смерть легендарного бразильца

30 декабря 2022, 04:18 | Обновлено 30 декабря 2022, 04:58
338
0
ВИДЕО. Карикатурист Момани показал встречу Пеле и Марадоны на небесах
Twitter. Пеле (слева) и Марадона

Известный художник Омар Момани, который специализируется на занимательных рисунках на тему футбола, отреагировал на смерть 82-летнего трехкратного чемпиона мира Пеле.

Момани показал, как может выглядеть встреча на небесах легендарного бразильского экс-нападающего Пеле с легендарным аргентинским форвардом Диего Марадоной, который, как известно, ушел из жизни 25 ноября 2020 года.

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Пеле видео Омар Момани
Источник Sport.ua
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