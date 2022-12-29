Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Бразилия
29 декабря 2022, 21:15 | Обновлено 29 декабря 2022, 21:52
8278
15

Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер

Один из лучших футболистов в истории ушел из жизни

29 декабря 2022, 21:15 | Обновлено 29 декабря 2022, 21:52
8278
15
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Twitter. Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле ушел из жизни.

Легендарному игроку было 82 года.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

На клубном уровне Пеле выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».

Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.

Ранее сообщалось, что Пеле перевели на паллиативное лечение: врачи просто пытаются облегчить его мучения.

По теме:
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
ПЕЛЕ – после смерти Марадоны: «Однажды мы вместе сыграем на небесах»
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
Пеле смерть Сантос
Источник Sport.ua
Оцените материал
(119)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов. Мудрик – наравне с топами
Футбол | 29 декабря 2022, 19:31 2
Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов. Мудрик – наравне с топами
Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов. Мудрик – наравне с топами

На первом месте расположился Энцо Фернандес

Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО
Война | 29 декабря 2022, 13:11 1
Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО
Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО

Удалось сбить 54 ракеты

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.12.2022, 15:47
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
Футбол | 29.12.2022, 20:12
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 29.12.2022, 01:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Vismutenko
Царство небесное ему.  Все там будем. Но пока будем помнить Короля футбола.
Ответить
+16
Toljaukr
Помер, дійсно, Великий футболіст та чоловік! Це не "волейболист", він,  був справжнім та чесним на футбольному полі. Єдиний, серед гравців триразовий Чемпіон Світу з футболу. Це буде важко повторити, не те, що перевершити. Пам'ятаємо, сумуэмо!
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
sergio_terry
Я не понимаю людей, ну умер, но ему было 82!!!
А у нас пацаны по 20 лет каждый день гибнут.
Ну умер футболист, жаль, но не более.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
ZANREGENT1993
Очень жаль(((((((((
Ответить
+6
mastorent
земля пухом, но пусть бразилы скорбят. а нам есть за кем, мягко говоря
Ответить
+5
BekXan
Завжди легенда .Король футболу.Дякуюємо за неймовірні моменти .
Ответить
+5
fedd1979
Некоректний підпис. Що тут жахливого? Вмер старий чоловік, про якого знали, що лишається йому - всього нічого
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Pecheneg2004
R.I.P.
Ответить
+3
K_Sarioglo@i.ua
Шкода коли легенди йдуть. Але Пеле принаймні прожив довге і насичене життя. Часто спортсмени через перенавантаження й до 65 не доживають. RIP легенда.
Ответить
+3
GloryUkraine
 RIP.  
Ответить
+2
Cruijff
Разом з життям закінчились муки.
В пам'яті свого народу і світу житиме вічно. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
29.12.2022, 09:51 3
Война
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
28.12.2022, 21:35 1
Биатлон
Все дело в политике. Месси и Ко отказались явиться в президентский палац
Все дело в политике. Месси и Ко отказались явиться в президентский палац
28.12.2022, 02:18
Футбол
ФОТО. Бущан и бывший игрок Динамо побывали на передовой
ФОТО. Бущан и бывший игрок Динамо побывали на передовой
27.12.2022, 21:05 2
Война
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
28.12.2022, 13:38 5
Футбол
Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии
Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии
28.12.2022, 04:57 2
Футбол
Поехал на тусовку в Куршевель. Стало известно, как задержали Жеваго
Поехал на тусовку в Куршевель. Стало известно, как задержали Жеваго
28.12.2022, 23:00
Футбол
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
28.12.2022, 03:57 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности