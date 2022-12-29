Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле ушел из жизни.

Легендарному игроку было 82 года.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

На клубном уровне Пеле выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».

Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.

Ранее сообщалось, что Пеле перевели на паллиативное лечение: врачи просто пытаются облегчить его мучения.