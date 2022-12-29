Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Один из лучших футболистов в истории ушел из жизни
Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле ушел из жизни.
Легендарному игроку было 82 года.
Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).
На клубном уровне Пеле выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».
Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.
Ранее сообщалось, что Пеле перевели на паллиативное лечение: врачи просто пытаются облегчить его мучения.
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