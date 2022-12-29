Он был гением. Как мир футбола прощается с Пеле
Весь мир скорбит о смерти Короля футбола
Весь футбольный мир не мог пройти мимо смерти легенды футбола Пеле. Король футбола навсегда оставил свой след в футболе.
Сегодня, 29 декабря, известный бразильский футболист Пеле умер на 82-ом году жизни. Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).
Sport.ua собрал слова некоторых известных людей из мира футбола.
Лионель Месси: «Покойся с миром, легенда».
Криштиану Роналду: «Простого «прощай» вечному королю Пеле будет недостаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир».
Роналдо: «Твое наследие выходит за рамки поколений, ты будешь жить вечно».
Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все».
Килиан Мбаппе: «Король покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто».
Зинедин Зидан: «Вечный король».
Джанни Инфантино: «Пеле – бессмертный, навсегда с нами».
Эрлинг Холанд: «Все, что делает любой игрок, первым сделал Пеле».
Серхио Рамос: «Футбол тебя никогда не забудет. Покойся с миром, Пеле».
Роберт Левандовски: «Покойся с миром, чемпион. На небесах появилась новая звезда, а футбольный мир потерял героя».
Александер Чеферин: «Он сыграл первопроходческую роль в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире».
Каземиро: «Спасибо за величие, которое вы подарили Бразилии и футболу. Ваше наследие вечно».
Ромарио: «Он вознёс бразильский футбол на алтарь богов».
Кафу: «Дух Пеле будет жить во всех игроках, для которых он стал источником вдохновения».
Мишель Платини: «Он был Богом футбола. Он и был футбол».
Дидье Дешам: «С кончиной Пеле футбол теряет одну из своих самых красивых легенд, если не самую красивую».
Франц Беккенбауэр: «Пеле не стало, но «Королем футбола» он остается».
Фабио Капелло: «Величайший... Мне посчастливилось играть против него».
Месут Озил: «Я уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле всегда будет непобедимым».
Зико: «Вечная футболка под 10-м номером была и всегда будет одной из величайших икон мирового футбола».
Гари Невилл: «Покойся с миром, легендарный Пеле. Что за улыбка была у него...».
Ривалдо: «Я благодарен богу за то, что Пеле – бразилец».
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