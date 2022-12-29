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Бразилия
29 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 30 декабря 2022, 00:23
458
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Он был гением. Как мир футбола прощается с Пеле

Весь мир скорбит о смерти Короля футбола

29 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 30 декабря 2022, 00:23
458
1
Он был гением. Как мир футбола прощается с Пеле
Twitter. Пеле

Весь футбольный мир не мог пройти мимо смерти легенды футбола Пеле. Король футбола навсегда оставил свой след в футболе.

Сегодня, 29 декабря, известный бразильский футболист Пеле умер на 82-ом году жизни. Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

Sport.ua собрал слова некоторых известных людей из мира футбола.

Лионель Месси: «Покойся с миром, легенда».

Криштиану Роналду: «Простого «прощай» вечному королю Пеле будет недостаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир».

Роналдо: «Твое наследие выходит за рамки поколений, ты будешь жить вечно».

Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все».

Килиан Мбаппе: «Король покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто».

Зинедин Зидан: «Вечный король».

Джанни Инфантино: «Пеле – бессмертный, навсегда с нами».

Эрлинг Холанд: «Все, что делает любой игрок, первым сделал Пеле».

Серхио Рамос: «Футбол тебя никогда не забудет. Покойся с миром, Пеле».

Роберт Левандовски: «Покойся с миром, чемпион. На небесах появилась новая звезда, а футбольный мир потерял героя».

Александер Чеферин: «Он сыграл первопроходческую роль в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире».

Каземиро: «Спасибо за величие, которое вы подарили Бразилии и футболу. Ваше наследие вечно».

Ромарио: «Он вознёс бразильский футбол на алтарь богов».

Кафу: «Дух Пеле будет жить во всех игроках, для которых он стал источником вдохновения».

Мишель Платини: «Он был Богом футбола. Он и был футбол».

Дидье Дешам: «С кончиной Пеле футбол теряет одну из своих самых красивых легенд, если не самую красивую».

Франц Беккенбауэр: «Пеле не стало, но «Королем футбола» он остается».

Фабио Капелло: «Величайший... Мне посчастливилось играть против него».

Месут Озил: «Я уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле всегда будет непобедимым».

Зико: «Вечная футболка под 10-м номером была и всегда будет одной из величайших икон мирового футбола».

Гари Невилл: «Покойся с миром, легендарный Пеле. Что за улыбка была у него...».

Ривалдо: «Я благодарен богу за то, что Пеле – бразилец».

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Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
82 роки - це нормальний вік для природньої смерті, далеко не всі доживають. Напевно, Пеле намучився через хворобу. Померти від старості - це нормальне явище. Смерть (біороботу) - це частина життя, тим більше кажуть, що душі не помирають. 
R.I.P.
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