ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракт ключевого хавбека

Официальный сайт ПСЖ сообщил о том, что центральный полузащитник Марко Верратти продлил контракт с клубом на два сезона - до середины 2026 года.

30-летний итальянец за 10 лет в команде провел 398 матчей, забил 11 голов и сделал 48 результативных передач. Верратти занимает второе место в истории клуба по количеству матчей.

Кроме того, Марко - самый титулованный игрок в истории ПСЖ: 8 титулов Лиги 1, 6 Кубков Франции и 6 Кубков лиги.

