ФОТО. Венгер посетил матч Арсенала впервые с момента ухода из клуба

Сегодня, 26 декабря «Арсенал» в матче 17-го тура АПЛ дома принимает «Вест Хэм». На стадионе во время матча был замечен легендарный экс-тренер «Канониров» Арсен Венгер.

Это его первый визит на стадион «Арсенала» с момента его ухода из клуба в мае 2018 года. Венгер попал в кадр во время трансляции матча.

Напомним, Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы. Трижды приводил команду к чемпионству в АПЛ, 7 раз выигрывал Кубок Англии и доводил до финала Лиги чемпионов 2006 года.

Legendary former Arsenal manager Arsène Wenger back at the Emirates Stadium tonight for the first time since leaving the club in 2018.



