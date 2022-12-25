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25 декабря 2022, 18:54 | Обновлено 25 декабря 2022, 19:27
138
0

Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Лидеру таблицы предстоит подтверждать собственные амбиции на титул

25 декабря 2022, 18:54 | Обновлено 25 декабря 2022, 19:27
138
0
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч семнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал


Феноменальный прогресс лондонского «Арсенала» в первой части текущего розыгрыша АПЛ нельзя было оставить вне внимания, так как команда Микеля Артеты забралась на вершину турнирной таблицы, создала комфортный отрыв от преследователей, и теперь достаточно уверенно себя чувствует перед стартом наиболее напряженной части сезона. Пять очков преимущества над «Манчестер Сити» позволяет «канонирам» допускать незначительные помарки, без которых будет сложно представить выступления любой команды, игроки которой выступали на мундиале в Катаре. Тем более, что «Арсенал» практически сразу оказался перед фактом травмы колена у абсолютного лидера линии атаки Габриэля Жезуса, а восполнить потерю из-за закрытого трансферного окна было невозможно.

Артете в таких условиях придется срочно что-то придумывать в плане ротации, так как в календаре у его команды стоят матчи против «Брайтона» и «Тоттенхэма» на выезде, а также игры против «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» дома, провести которые предстоит до конца января, с перерывом на участие в Кубке Англии против «Оксфорда». Более того, в феврале у «Арсенала» добавится еще и Лига Европы, поэтому в таких условиях даже трансфер Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» выглядит для лондонцев вполне логичным шагом. Команда Артеты сыграла несколько товарищеских матчей за время международной паузы, и наиболее примечательным стала игра на «Эмирейтс» против «Ювентуса», которую хозяева проиграли из-за двух автоголов (0:2).

Вест Хэм


Лондонский «Вест Хэм» имеет возможность наиболее безобразным способом начать сезон, оказавшись в итоге где-то у подвала турнирной таблицы, но в итоге руководство все равно не потеряет доверия к шотландскому специалисту Дэвиду Мойесу, и тот будет продолжать работать в ситуации, когда добрая половина тренеров АПЛ уже давно бы стояли в очереди на бирже труда. Однако баснословные вливания на почти 200 млн долларов, которые так и не принесли желанного результата, все равно продолжают находить какое-то оправдание у фанатов с действительно «железными» нервами.

«Вест Хэм» завершил первую часть сезона на 16 месте, и до подъема хотя бы на 14 позицию ему предстоит проделать в два раза длиннее путь, чем до зоны вылета. «Молотобойцы» в таком контексте планируют активную зимнюю трансферную кампанию, и, возможно, если бы предстоящий матч состоялся бы через месяц-другой, мы бы увидели лондонское дерби с украинским оттенком и Русланом Малиновским в главной роли. Нужна свежая кровь Мойесу еще и потому, что впереди у его команды будет время аж до начала февраля и матчи против «Брентфорда», «Лидса», «Вулверхэмптона» и «Эвертона» для того, чтобы исправить свое плачевное положение.

Ориентировочные составы


«Арсенал»: Рамсдейл – Тирни, Габриэль, Салиба, Вайт – Парти, Джака – Мартинелли, Едегор, Сака – Нкетиа.

«Вест Хэм»: Фабиански – Эмерсон, Огбонна, Доусон, Керер – Соучек, Райс – Бенрахма, Пакета, Форнальс – Боуэн.

Не сыграют: Жезус, Зинченко, Нельсон – Зума.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Артеты продолжит победный путь. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Арсенал» (-1) с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.

26 декабря, понедельник

«Арсенал» – «Вест Хэм»
Лондон. «Эмирейтс». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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