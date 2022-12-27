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27 декабря 2022, 00:07 |
407
0

АПЛ. Арсенал обыграл Вест Хэм, Зинченко вышел на замену

Волевая победа «Канониров»

27 декабря 2022, 00:07 |
407
0
АПЛ. Арсенал обыграл Вест Хэм, Зинченко вышел на замену
ФК Арсенал

В понедельник, 26 декабря «Арсенал» в матче 17-го тура АПЛ дома одержал волевую победу 3:1 над «Вест Хэмом». Украинский хавбек Александр Зинченко остался в запасе своей команды на матч и вышел на замену на 73-й минуте вместо Кирана Тирни.

«Арсенал» – «Вест Хэм» – 3:1
Голы: Сака 53, Мартинелли 58, Нкетиа 69 – Бенрахма 27 (с пенальти)

«Арсенал» – Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Зинченко, 73), Эль-Ненни, Джака, Парти (Эльнени 90+5), Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Фабиу Виейра, 88).

«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Керер, Крессуэлл, Соучек (Форнальс, 78), Райс, Лукас Пакета, Антонио (Мубама, 87), Бенрахма, Боуэн.

Предупреждения: Боуэн (8), Цоуфал (44).

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Источник Sport.ua
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