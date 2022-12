Зинченко – в запасе Арсенала на матч с Вест Хэмом

Сегодня, 26 декабря, «Арсенал» в матче 17-го тура АПЛ дома примет «Вест Хэм». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко останется в запасе «Канониров» на матч.

Состав «Арсенала»: Ремсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа

Запас: Тернер, Седрик, Зинченко, Холдинг, Эльнени, Локонга, Виейра, Маркиньос, Козье-Дюберри

