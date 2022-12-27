Микель АРТЕТА: «Арсенал проявил прекрасное самообладание»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку поединку 17-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», в котором его команда победила со счетом 3:1.

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«Мы проявили прекрасное самообладание и мастерство. Мы с самого начала матча стали играть не так, как хотел соперник, продолжали давить, верить в себя и в итоге заслужили победу.

Нкетиа я крепко обнял, потому что он полностью заслужил гол своей игрой. Он показал свои силу, мастерство и умение дождаться момента, а также самообладание. Выдающееся выступление», – заявил Артета.

«Арсенал», имея 40 очков после 15 матчей, остается единоличным лидером таблицы АПЛ. Вторым идет «Ньюкасл», у которого 33 пункта после 16 встреч, третье место у «Манчестер Сити», имеющего 32 очка после 14 игр.