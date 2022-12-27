Англия27 декабря 2022, 01:59 |
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Арсенал – Вест Хэм – 3:1. Награда за волю. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Англии
27 декабря 2022, 01:59 |
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В понедельник, 26 декабря, в матче 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» в столичном дерби принял «Вест Хэм».
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«Канониры» были вынуждены отыгрываться, пропустив гол на 27-й минуте. Однако во втором тайме они отличились трижды и отпраздновали победу со счетом 3:1.
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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