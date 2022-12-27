В понедельник, 26 декабря, в матче 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» в столичном дерби принял «Вест Хэм».

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Канониры» были вынуждены отыгрываться, пропустив гол на 27-й минуте. Однако во втором тайме они отличились трижды и отпраздновали победу со счетом 3:1.