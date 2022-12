Товарищеские матчи. Лилль разгромил Наполи, победы ПСЖ и Монако

​21 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Французский клуб «Лилль» выиграл у итальянского «Наполи» со счетом 4:1.

Победы одержали французские гранды «ПСЖ» и «Монако».

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 21 декабря

Наполи (Италия) – Лилль (Франция) – 1:4

Голы: Распадори, 90+2 – Диаките, 14, Дэвид, 62, Уна, 76, Бамба, 81.

Другие результаты дня:

