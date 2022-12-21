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Испания
21 декабря 2022, 17:32 | Обновлено 21 декабря 2022, 18:01
453
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья распрощалась с Иско

Испанский полузащитник получил вольную

21 декабря 2022, 17:32 | Обновлено 21 декабря 2022, 18:01
453
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья распрощалась с Иско
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Испанский клуб «Севилья» уведомил о том, что расторгнут контракт с полузащитником Иско. Случилось это по взаимной договоренности сторон.

Иско, как известно, стал игроком «Севильи» летом 2022 года, уйдя из мадридского «Реала» в статусе свободного агента. За нервионцев испанец провел в общей сложности 19 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Иско вскоре может стать игроком английского клуба «Вулверхэмптон».

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Источник ФК Севилья
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