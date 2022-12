ОФИЦИАЛЬНО. Севилья распрощалась с Иско

Испанский клуб «Севилья» уведомил о том, что расторгнут контракт с полузащитником Иско. Случилось это по взаимной договоренности сторон.

Иско, как известно, стал игроком «Севильи» летом 2022 года, уйдя из мадридского «Реала» в статусе свободного агента. За нервионцев испанец провел в общей сложности 19 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Иско вскоре может стать игроком английского клуба «Вулверхэмптон».

📰 #SevillaFC have reached an agreement with @isco_alarcon to terminate his contract.