ОФИЦИАЛЬНО. Севилья распрощалась с Иско
Испанский полузащитник получил вольную
Испанский клуб «Севилья» уведомил о том, что расторгнут контракт с полузащитником Иско. Случилось это по взаимной договоренности сторон.
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Иско, как известно, стал игроком «Севильи» летом 2022 года, уйдя из мадридского «Реала» в статусе свободного агента. За нервионцев испанец провел в общей сложности 19 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Иско вскоре может стать игроком английского клуба «Вулверхэмптон».
📰 #SevillaFC have reached an agreement with @isco_alarcon to terminate his contract.— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) December 21, 2022
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