Англия21 декабря 2022, 11:00 | Обновлено 21 декабря 2022, 11:05
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Иско может перейти в Вулверхэмптон
30-летний хавбек может продолжить карьеру в АПЛ
21 декабря 2022, 11:00 | Обновлено 21 декабря 2022, 11:05
167
0
Испанский полузащитник Иско может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Возможность подписания 30-летнего плеймейкера на правах свободного агента изучает «Вулверхэмптон».
Тренирует «волков» Хулен Лопетеги, который в прошлом работал с Иско в «Севилье», «Реале» и сборной Испании.
Ранее сообщалось, что «Севилья» решила расторгнуть контракт с Иско.
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