Иско может перейти в Вулверхэмптон

Испанский полузащитник Иско может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Возможность подписания 30-летнего плеймейкера на правах свободного агента изучает «Вулверхэмптон».

Тренирует «волков» Хулен Лопетеги, который в прошлом работал с Иско в «Севилье», «Реале» и сборной Испании.

Ранее сообщалось, что «Севилья» решила расторгнуть контракт с Иско.