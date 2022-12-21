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Англия
21 декабря 2022, 11:00 | Обновлено 21 декабря 2022, 11:05
167
0

Иско может перейти в Вулверхэмптон

30-летний хавбек может продолжить карьеру в АПЛ

21 декабря 2022, 11:00 | Обновлено 21 декабря 2022, 11:05
167
0
Иско может перейти в Вулверхэмптон
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Испанский полузащитник Иско может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Возможность подписания 30-летнего плеймейкера на правах свободного агента изучает «Вулверхэмптон».

Тренирует «волков» Хулен Лопетеги, который в прошлом работал с Иско в «Севилье», «Реале» и сборной Испании.

Ранее сообщалось, что «Севилья» решила расторгнуть контракт с Иско.

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Источник Николо Скира
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