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Испания
21 декабря 2022, 07:18 | Обновлено 21 декабря 2022, 07:25
142
0

Севилья решила расторгнуть контракт с Иско

30-летний хавбек может стать свободным агентом

21 декабря 2022, 07:18 | Обновлено 21 декабря 2022, 07:25
142
0
Севилья решила расторгнуть контракт с Иско
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Полузащитник сборной Испании Иско в ближайшее время покинет «Севилью».

Испанский клуб намерен объявить о расторжении контракта с 30-летним футболистом. Действующее соглашение Иско с «Севильей» рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне хавбек отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 19 матчах «Севильи» во всех турнирах.

Напомним, ранее Иско получил повреждение на тренировке.

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Источник Marca
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