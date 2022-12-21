Севилья решила расторгнуть контракт с Иско

Полузащитник сборной Испании Иско в ближайшее время покинет «Севилью».

Испанский клуб намерен объявить о расторжении контракта с 30-летним футболистом. Действующее соглашение Иско с «Севильей» рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне хавбек отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 19 матчах «Севильи» во всех турнирах.

Напомним, ранее Иско получил повреждение на тренировке.