Испания21 декабря 2022, 07:18 | Обновлено 21 декабря 2022, 07:25
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Севилья решила расторгнуть контракт с Иско
30-летний хавбек может стать свободным агентом
21 декабря 2022, 07:18 | Обновлено 21 декабря 2022, 07:25
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Полузащитник сборной Испании Иско в ближайшее время покинет «Севилью».
Испанский клуб намерен объявить о расторжении контракта с 30-летним футболистом. Действующее соглашение Иско с «Севильей» рассчитано до лета 2024 года.
В этом сезоне хавбек отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 19 матчах «Севильи» во всех турнирах.
Напомним, ранее Иско получил повреждение на тренировке.
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