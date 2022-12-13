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Испания
13 декабря 2022, 20:35 | Обновлено 13 декабря 2022, 20:48
98
0

Хавбек Севильи Иско получил повреждение на тренировке

Футболист покинул базу уже после 10 минут тренировки

13 декабря 2022, 20:35 | Обновлено 13 декабря 2022, 20:48
98
0
Хавбек Севильи Иско получил повреждение на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Хавбек «Севильи» Иско получил травму на тренировке испанской команды.

Иско был замечен выходящим с тренировки «Севильи» всего после 10 минут тренировки во вторник, 13 декабря. Официально у него травма лодыжки, но явных физических проблем не было, когда он уходил с тренировки.

Ранее Иско, который летом был подписан в клуб по просьбе Хулена Лопетеги, поссорился со спортивным директором Мончи. Иско указал Мончи, что он пришел в клуб только из-за нынешнего менеджера ««Вулверхэмптона». Это не улучшило ситуацию, и обе стороны начали искать выход из ситуации в зимнее трансферное окно.

Новый главный тренер Хорхе Сампаоли не включил Иско в состав в двух последних товарищеских матчах «Севильи» и, похоже, не видит для него четкой роли до конца сезона. В текущем сезоне Иско провел 19 матчей и забил 1 гол.

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Иско Севилья травма Рамон Мончи Хулен Лопетеги Хорхе Сампаоли травма лодыжки
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Источник Football Espana
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