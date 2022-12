Красивый поступок. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022

Футболисты сборной Марокко в полном составе отказались от призовых за ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Средства будут направлены на помощь бедным семьям в Марокко. За свое выступление на Мундиале марокканцы заработали 25 миллионов долларов.



Естественно, не все эти деньги пойдут на благотворительность, так как премиальные футболистов составляют лишь часть этой суммы. Остальные средства перейдут в распоряжение федерации для обеспечения собственной деятельности и развития футбола в стране.

Отметим, что 17 декабря состоялся матч за 3-е место на ЧМ-2022 между национальными командами Марокко и Хорватии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов, что не позволило Марокко взять историческую медаль. Тем не менее, сборная Марокко впервые в истории сыграла в 1/2 финала Мундиаля, а также на своем пути обыграла Канаду, Бельгию, Испанию и Португалию.

