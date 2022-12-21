Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Красивый поступок. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022
Чемпионат мира
21 декабря 2022, 13:22 | Обновлено 21 декабря 2022, 13:25
546
1

Красивый поступок. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022

Средства будут направлены на помощь бедным семьям

21 декабря 2022, 13:22 | Обновлено 21 декабря 2022, 13:25
546
1
Красивый поступок. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты сборной Марокко в полном составе отказались от призовых за ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Средства будут направлены на помощь бедным семьям в Марокко. За свое выступление на Мундиале марокканцы заработали 25 миллионов долларов.

Естественно, не все эти деньги пойдут на благотворительность, так как премиальные футболистов составляют лишь часть этой суммы. Остальные средства перейдут в распоряжение федерации для обеспечения собственной деятельности и развития футбола в стране.

Отметим, что 17 декабря состоялся матч за 3-е место на ЧМ-2022 между национальными командами Марокко и Хорватии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов, что не позволило Марокко взять историческую медаль. Тем не менее, сборная Марокко впервые в истории сыграла в 1/2 финала Мундиаля, а также на своем пути обыграла Канаду, Бельгию, Испанию и Португалию.

По теме:
ФОТО. Без отдыха после ЧМ-2022. Мбаппе вернулся к тренировкам в ПСЖ
Не Мартинес. Известен лучший голкипер ЧМ-2022 по количеству сейвов
ВИДЕО. 10 мыслей о чемпионате мира 2022. Месси, Роналду, зашквары ФИФА
сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 по футболу призовые благотворительность
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Друг и прогнозист. Агуэро заработал круглую сумму благодаря Месси
Футбол | 20 декабря 2022, 19:09 0
ФОТО. Друг и прогнозист. Агуэро заработал круглую сумму благодаря Месси
ФОТО. Друг и прогнозист. Агуэро заработал круглую сумму благодаря Месси

Серхио поставил на то, что Лионель станет лучшим игроком ЧМ-2022 по футболу

Главный тренер Брюгге рассказал о проблемах Яремчука со здоровьем
Футбол | 21 декабря 2022, 12:10 0
Главный тренер Брюгге рассказал о проблемах Яремчука со здоровьем
Главный тренер Брюгге рассказал о проблемах Яремчука со здоровьем

Карл Хуфкенс – про травму украинца

Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Футбол | 21.12.2022, 11:46
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Футбол | 21.12.2022, 01:49
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Футбол | 20.12.2022, 19:20
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
Ну это же им король приказал. Иначе - на буряки в пустыню.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
20.12.2022, 03:49 23
Футбол
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
19.12.2022, 10:50 40
Футбол
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
21.12.2022, 04:31 2
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
21.12.2022, 07:00
Биатлон
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
20.12.2022, 10:36 20
Футбол
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
19.12.2022, 08:15 2
Футбол
ВИДЕО. Скандальное судейство. БК Днепр покинул паркет за 18 секунд до конца
ВИДЕО. Скандальное судейство. БК Днепр покинул паркет за 18 секунд до конца
19.12.2022, 21:55 3
Баскетбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик не выдержит те удары, которые принимал Чисора»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик не выдержит те удары, которые принимал Чисора»
19.12.2022, 22:49 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности