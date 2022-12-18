Круглая сумма. Ивестно, сколько получит Хорватия и Марокко за ЧМ-2022

В субботу, 17 декабря, состоялся матч за 3-е место на ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов. Таким образом Хорватия стала третьей на этом Мундиале, а сборная Марокко – четвертой.

Сообщается, что за свое участие на этом международном первенстве сборная Хорватии получит 27 миллионов евро, а сборная Марокко – 25 миллионов евро. Интересно, что гол, который забил Ашраф Дами в ворота Хорватии по вчерашнем матче стоит марокканцам 2 миллиона.

Уже сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022 по футболу в Катаре между национальными командами Франции и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.