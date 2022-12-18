Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Круглая сумма. Ивестно, сколько получит Хорватия и Марокко за ЧМ-2022
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 01:50 |
299
0

Круглая сумма. Ивестно, сколько получит Хорватия и Марокко за ЧМ-2022

Сборные заработали более 50 миллионов евро на двоих

18 декабря 2022, 01:50 |
299
0
Круглая сумма. Ивестно, сколько получит Хорватия и Марокко за ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 декабря, состоялся матч за 3-е место на ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов. Таким образом Хорватия стала третьей на этом Мундиале, а сборная Марокко – четвертой.

Сообщается, что за свое участие на этом международном первенстве сборная Хорватии получит 27 миллионов евро, а сборная Марокко – 25 миллионов евро. Интересно, что гол, который забил Ашраф Дами в ворота Хорватии по вчерашнем матче стоит марокканцам 2 миллиона.

Уже сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022 по футболу в Катаре между национальными командами Франции и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
Никому не обязан. Защитник сборной Хорватии посвятил бронзу ЧМ самому себе
Гибкость после паники. Как Скалони вывел Аргентину в финал ЧМ-2022
сборная Марокко по футболу сборная Хорватии по футболу Хорватия - Марокко ЧМ-2022 по футболу Ашраф Дари призовые
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.es
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022
Футбол | 17 декабря 2022, 12:24 1
ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022
ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022

Серхио прибыл в расположение команды, чтобы помочь бывшим партнерам

ЧМ по хоккею. Украина U-20 проиграла Японии и не повысилась в классе
Хоккей | 17 декабря 2022, 23:11 4
ЧМ по хоккею. Украина U-20 проиграла Японии и не повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Украина U-20 проиграла Японии и не повысилась в классе

Команда проиграла решающий матч

Хорватия выиграла матч плей-офф в основное время. На это ушло 24 года
Футбол | 17.12.2022, 19:55
Хорватия выиграла матч плей-офф в основное время. На это ушло 24 года
Хорватия выиграла матч плей-офф в основное время. На это ушло 24 года
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Война | 17.12.2022, 09:59
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
ФОТО. «Мне все равно». Загадочный пост Бензема накануне финала ЧМ-2022
Футбол | 17.12.2022, 18:45
ФОТО. «Мне все равно». Загадочный пост Бензема накануне финала ЧМ-2022
ФОТО. «Мне все равно». Загадочный пост Бензема накануне финала ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
17.12.2022, 13:42
Бокс
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
17.12.2022, 13:50
Футбол
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
16.12.2022, 11:15 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
17.12.2022, 11:48 16
Футбол
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
17.12.2022, 06:45 23
Война
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
16.12.2022, 16:25 15
Футбол
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
17.12.2022, 08:29 2
Бокс
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
16.12.2022, 16:28 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности