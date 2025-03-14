Не только Мудрик: два игрока в Англии попались на допинге. И избежали бана

По информации популярного ресурса The Athletic, с сезона 2023/24 в Англии еще два футболиста, кроме Михаила Мудрика, провалили допинг-тест – в их организме нашли запрещенные препараты.

При этом СМИ не имеет права называть фамилии, но отмечает, что это игроки из топ-четырех лиг Англии (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1, Лига 2).

Антидопинговая агентство Великобритании подтвердила журналистам, что оба игрока избежали наказания, несмотря на положительный допинг-тест.

О том, почему их не дисквалифицировали, информации нет.

По итогам прошлого сезона игроков клубов АПЛ проверили на допинг 982 раза (в их число попал Мудрик).

Эксперты антидопингового агентства рассказали, что игрок может избежать бана, если докажет, что ему необходимо принимать запрещенный препарат по медицинским показаниям или запрещенный препарат находился в составе другого препарата, который является разрешенным.

Мудрик отстранен от футбола с декабря. Ранее сообщалось, что будет вскрыта допинг-проба B, но в 2025 году никакой новой информации не появлялось, а украинец не может тренироваться с Челси и участвовать в матчах.