Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбитр матча Атлетико – Реал высказался о скандальном пенальти Альвареса
Лига чемпионов
14 марта 2025, 10:38 |
939
0

Арбитр матча Атлетико – Реал высказался о скандальном пенальти Альвареса

Шимон Марциняк заявил, что все футболисты знают правила

14 марта 2025, 10:38 |
939
0
Арбитр матча Атлетико – Реал высказался о скандальном пенальти Альвареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциняк

Польский арбитр Шимон Марциняк, обслуживавший игру 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом», высказался о скандальном пенальти Хулиана Альвареса.

«Рассказывал ли Мбаппе судьям, что Альварес коснулся мяч дважды? Это не совсем так. Я был первым, кто сообщил судьям VAR, что вероятность двойного касания мяча Альварес составляет 99%, и они тщательно это рассмотрели.

Честно говоря, я никогда не сталкивался с такой ситуацией за всю свою карьеру судьи. Впрочем, игроки знают правила», – лаконично сказал Марциняк.

В 1/4 финала мадридский «Реал» сыграет против лондонского «Арсенала». Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.

По теме:
Готовят 100 миллионов. Реал летом подпишет суперзвездного футболиста
Перес принял решение о возможном трансфере Лунина в Манчестер Юнайтед
На Анчелотти есть топ-претендент. Будет тренировать украинца, и не Довбика
Шимон Марциняк Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Хулиан Альварес
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Футбол | 13 марта 2025, 11:33 1
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям

Тренерский штаб португальского клуба будет больше доверять Соарешу

Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Футбол | 14 марта 2025, 07:47 5
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 

Украинский футболист интересует «Атлетико»

Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Футбол | 14.03.2025, 09:17
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Бокс | 14.03.2025, 00:43
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
Футбол | 14.03.2025, 10:11
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
13.03.2025, 01:31 16
Футбол
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 7
Футбол
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
12.03.2025, 11:25 1
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13.03.2025, 19:40 15
Теннис
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 3
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
13.03.2025, 08:26 3
Бокс
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
12.03.2025, 08:43 15
Теннис
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем