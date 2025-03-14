Арбитр матча Атлетико – Реал высказался о скандальном пенальти Альвареса
Шимон Марциняк заявил, что все футболисты знают правила
Польский арбитр Шимон Марциняк, обслуживавший игру 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом», высказался о скандальном пенальти Хулиана Альвареса.
«Рассказывал ли Мбаппе судьям, что Альварес коснулся мяч дважды? Это не совсем так. Я был первым, кто сообщил судьям VAR, что вероятность двойного касания мяча Альварес составляет 99%, и они тщательно это рассмотрели.
Честно говоря, я никогда не сталкивался с такой ситуацией за всю свою карьеру судьи. Впрочем, игроки знают правила», – лаконично сказал Марциняк.
В 1/4 финала мадридский «Реал» сыграет против лондонского «Арсенала». Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.
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