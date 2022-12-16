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  4. Лучшие из лучших. Надаль и Свентек – чемпионы мира по версии ITF
ITF
16 декабря 2022, 15:15 |
72
0

Лучшие из лучших. Надаль и Свентек – чемпионы мира по версии ITF

Испанец в пятый раз получит эту награду, а полька – впервые

16 декабря 2022, 15:15 |
72
0
Лучшие из лучших. Надаль и Свентек – чемпионы мира по версии ITF
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Ига Свентек

Вторая ракетка мира в мужском разряде Рафаэль Надаль и первая ракетка в женском разряде Ига Свентек получат награды «ITF World Champion».

В этом году Надаль победил на Australian Open и Ролан Гаррос, а на Уимблдоне дошёл до полуфинала. Свентек стала чемпионкой на Открытом чемпионате Франции и US Open. Отметим, что Рафаэль Надаль получит эту награду уже в пятый раз, а Ига Свентек – впервые.

В парном разряде этой награды удостоены Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Чешки в третий раз получат эту награду (второй год подряд), а у мужчин чемпионами мира стали Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания). Лучшими юниорами этого года названы Арно Байи из Бельгии (дважды играл в финале юниорских Grand Slam) и чешка Луция Гавличкова (победительница юниорского Ролан Гаррос).

Среди теннисистов-колясочников чемпионами мира стали японец Синго Куниэда (десятый раз) и нидерландцы Диеде де Грот (в четвёртый раз подряд), а также Нильс Винк.

Торжественная церемония состоится 8 июля 2023 года в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Ранее мероприятие проходило в Париже во время проведения Ролан Гаррос.

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ITF Рафаэль Надаль Ига Свёнтек Барбора Крейчикова Катерина Синякова Раджив Рам Джо Солсбери
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Источник Большой теннис Украины
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