Лучшие из лучших. Надаль и Свентек – чемпионы мира по версии ITF

Вторая ракетка мира в мужском разряде Рафаэль Надаль и первая ракетка в женском разряде Ига Свентек получат награды «ITF World Champion».

В этом году Надаль победил на Australian Open и Ролан Гаррос, а на Уимблдоне дошёл до полуфинала. Свентек стала чемпионкой на Открытом чемпионате Франции и US Open. Отметим, что Рафаэль Надаль получит эту награду уже в пятый раз, а Ига Свентек – впервые.

В парном разряде этой награды удостоены Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Чешки в третий раз получат эту награду (второй год подряд), а у мужчин чемпионами мира стали Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания). Лучшими юниорами этого года названы Арно Байи из Бельгии (дважды играл в финале юниорских Grand Slam) и чешка Луция Гавличкова (победительница юниорского Ролан Гаррос).

Среди теннисистов-колясочников чемпионами мира стали японец Синго Куниэда (десятый раз) и нидерландцы Диеде де Грот (в четвёртый раз подряд), а также Нильс Винк.

Торжественная церемония состоится 8 июля 2023 года в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Ранее мероприятие проходило в Париже во время проведения Ролан Гаррос.

The LONGEST winning streak of the CENTURY 💫@iga_swiatek's 37 consecutive wins took in six titles in a row!🤯@pzt_tenis pic.twitter.com/mAzanvNQe2