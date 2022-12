Пирс Морган поспорил с Марреем и заявил, что Месси должен был быть удален

Известный журналист Пирс Морган, который взял скандальное интервью у Криштиану Роналду, заявил в своем Twitter, что звездный аргентинец Лионель Месси должен был получить вторую желтую, а затем и красную карточку во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Нидерландов.

Такое заявление Морган сделал в своем Twitter в ходе небольшого обмена сообщениями с легендой тенниса Энди Марреем.

Вначале Морган опубликовал короткий твит «Missi», на который Маррей ответил «Messiah больше подходит». Вскоре Морган написал ту самую фразу:

«Месси не должно быть на поле. Он должен был получить вторую желтую, а затем и красную карточку».

Отметим, что судья Антонио Матеу Лаос показал Месси желтую карточку. Перед этим он не наказал Месси за умышленную игру рукой, хотя показал карточку защитнику Кристиану Ромеро за аналогичный момент.

К слову, поединок между Нидерландами и Аргентиной завершился в серии пенальти победой аргентинцев. После матча Месси наехал на ван Гала за слова перед игрой.

