Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повздорил с главным тренером нидерландцев Луи ван Галом.

После серии пенальти Месси подошел к тренерскому штабу соперника и вступил с коучем соперника в словесную перепалку. Из-за чего возник конфликт, пока что неизвестно.

Вечером 9 декабря состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.

Сборная Аргентины в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3) и вышла в полуфинал, где 13 декабря сыграет против команды Хорватии.

ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов