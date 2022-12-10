ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
Месси подошел к тренерскому штабу соперника и вступил в словесную перепалку
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повздорил с главным тренером нидерландцев Луи ван Галом.
После серии пенальти Месси подошел к тренерскому штабу соперника и вступил с коучем соперника в словесную перепалку. Из-за чего возник конфликт, пока что неизвестно.
Вечером 9 декабря состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.
Сборная Аргентины в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3) и вышла в полуфинал, где 13 декабря сыграет против команды Хорватии.
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
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